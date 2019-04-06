Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сказал, почему его команда проиграла дерби ЦСКА

Московский "Спартак" уступил в поединке 22 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге столичному ЦСКА со счетом 0:2. Эта игра была важной для "красно-белых", которые сражаются за высокие места в Премьер-Лиге по итогам сезона. Главный тренер "Спартака" Олег Кононов после встречи поделился впечатлениями от игры против армейцев.

- Ваш комментарий по игре.

- Хороший первый тайм с нашим преимуществом и в моментах. Плохо вошли в начале второго тайма, получили два гола. ЦСКА откатился назад и уже играл на контратаках. Плюс травму получил Селихов и у меня не было шансов усилить полевым игроком.

- Что сказал Селихов после замены?

- Не слышал. У него была травма, сейчас он уехал на МРТ делать снимок.

- Первый тайм, показалось, команда хорошо играла. Что сломалось, что пошло не так?

- Когда команда пропускает один, второй гол, то есть нервозность. Второе - при счете 0:2 не хватило морально-волевых качеств двигаться к победе. При любом счете нужно бороться за победу.

- Но та же "Уфа" в прошлом туре с ЦСКА...

- У нас тоже был момент, когда Зе Луиш не забил. У "Уфы" было время, а у нас моментов сегодня не хватило.

- А почему нет морально-волевых у "Спартака"?

- Они есть, их не было в тот момент. Не хватило морально-волевых качеств, чтобы переломить ход игры, себя, забивать и двигать игру в своем направлении.

- У "Спартака" были два момента в контратаках в первом тайме. Не сожалете о потере таких игроков, как Еременко, Ананидзе?

- Нет. У нас получились моменты, когда мы атаковали с быстрых атак. На данный момент у нас, возможно, получаются больше быстрые атаки.

- "Спартак" не выиграл у "Краснодара", ЦСКА и "Зенита". Способны бороться за чемпионство?

- Мы будем бороться до конца.

- Как вам игра Дениса Глушакова?

- Не буду комментировать никого из футболистов, мы сегодня проиграли дерби. Если проиграли, значит - понятно... многоточие.