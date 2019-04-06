2019-04-06T23:42:55+03:00
Звезды

Сильно изменившийся Челобанов назвал причину разрыва с Пугачевой

У Сергея Челобанова было все, о чем можно было только мечтать. Его любила сама Алла Пугачёва. Однако свой успех музыкант променял на бутылку
Ольга ЛИБГАРДТ
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Челобанов после разрыва с Пугачевой "исчез" почти на десять летЧелобанов после разрыва с Пугачевой "исчез" почти на десять летФото: instagram.com
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Певец Сергей Челобанов впервые назвал причину разрыва с Аллой Пугачевой. Артист также откровенно рассказал, что долгое время был "бешеным, запойным алкоголиком", однако нашел в себе силы отказаться от пагубного пристрастия.

Сергея Челобанова не узнать. 57-летний певец сильно изменился не только внешне. "Я понял, что докололся до такой степени… Правда, успевал еще и работать, и детей воспитывать. Вернее, приносить им деньги и обеспечивать им защиту. И потом просто сам с собой договорился: стоп, хорош!", - признался в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.

Музыкант был очень откровенен. Он без обиняков заявил, что два года не пьет и ни о чем в своей жизни не жалеет. "Удачно спрыгнул с алкоголизма, - констатировал исполнитель. - В свое время я вкусил славы и популярности, забрался на свой Эверест совершенно удачно, быстро и заслуженно. Потом погулял по вершине и спустился".

chelobanovchelobanov
Челобанов младше Пугачевой на 12 лет
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Челобанов также впервые рассказал о расставании с Аллой Пугачевой. Причиной расставания с любимой женщиной, по его словам, стал вовсе не алкоголь. "Ничего я не пропил, у нас все было распрекрасно… Когда сильно любящие друг друга люди мучают больше друг друга, приходит осознание, что нужно расстаться, дабы дать человеку свободу от этой удушающей любви", - заявил Сергей Челобанов.

Сергей Челобанов и Алла Пугачева "Незванный гость".1992год

Напомним, о бурном романе звезд эстрады в начале 90-х не говорил только ленивый. Их совместная песня "Незваный гость" звучала из каждого ларька. Пикантности ситуации добавлял тот факт, что Челобанов был младше Пугачевой на 12 лет. За отношениями пары следила буквально вся страна. По слухам, Сергей Васильевич, как его называла Примадонна, и Алла Борисовна должны были даже пожениться. Однако вместо этого певица неожиданно обвенчалась с Филиппом Киркоровым, а Челобанов после разрыва с артисткой исчез со всех радаров почти на десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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