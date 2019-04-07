Никита Кучеров вошел в историю, побив рекорд результативности для россиян в НХЛ

В последней игре регулярного чемпионата НХЛ между "Тампой" и "Бостоном" случилось историческое событие. Русский лидер "молний" Никита Кучеров в победной гостевой игре набрал два очка и переписал на свое имя рекорд результативности россиян в НХЛ за один сезон, набрав 128 очков. Рекорд Александра Могильного из сезона 1992/1993 был перекрыт на одно очко.

"Тампа" победила в гостях со счетом 6:3. Начиналось же все для гостей плохо - уже к 19-й минуте матча после шайб Макэвоя и Хайнена "Бостон" повел 2:0. Однако за 12 минут второго периода все перевернулось. На 24-й Эрик Чернак, на 32-й минуте матча Стивен Стэмкос, а на 36-й Энтони Чирелли вывели "Тампу" вперед - 3:2. В третьем периоде Никита Кучеров отметился шайбой уже на 53-й секунде, увеличив преимущество гостей до двух шайб. Дальше же пошел обмен точными бросками. На шайбу Мэтта Гризлика "Тампа Бэй" ответила дважды - отличились Брэйдон Коберн и Тайлер Джонсон. В последнем случае голевой пас записал на свой счет Никита Кучеров и набрал рекордное для россиян 128-е очко в сезоне.

В нынешнем сезоне Никита Кучеров в 82 играх за свой клуб набрал 128 очков - 41 шайба и 87 точных передач. Он - первый за 13 лет игрок, набравший минимум 125 очков в регулярном чемпионате. До него этот рубеж преодолевал в сезоне 2005/2006 форвард "Сан-Хосе Шаркс" Джо Торнтон - 125 (29+96) очков.

Вообще же, к рекорду Александра Могильного за эти 26 лет подбирали трое. Это были Сергей Федоров (120), Евгений Малкин (113) и Александр Овечкин.

После матча герой поединка был скромен в своих оценках:

- Это особенное чувство. Спасибо всем в раздевалке, спасибо ребятам, которые мне помогли. Без них я бы этого не добился, всё благодаря усилиям всей команды. Не удивлён, что Стэмкос обновил личный бомбардирский рекорд. Он наш лидер, наш капитан. Он в каждом матче показывает свой лучший хоккей и ведёт за собой. Мы смотрим на него и следуем за ним.

В первом раунде Кубка Стэнли теперь хоккеисты "Тампы" сыграют против клуба "Коламбус Блю Джекетс".