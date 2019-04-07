2019-04-07T08:58:03+03:00
Спорт

"Барселона" победила "Атлетико" 2:0 в чемпионате Испании благодаря голам Суареса и Месси

После этой победы каталонцы оторвались на 11 очков от мадридцев
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Лионель Месси забил второй гол в матче против "Атлетико".Лионель Месси забил второй гол в матче против "Атлетико".Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 6 апреля, в центральной игре 31 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" играла дома против "Атлетико" и добилась важной победы со счетом 2:0. Мадридцы перед встречей были главными преследователями "Барсы" в испанском первенстве - они отставали на 8 очков от каталонцев и могли в случае успеха на "Камп Ноу" сократить разрыв. Однако не вышло.

"Барселона" забила два гола в конце поединка. На 85-й минуте отличился уругваец Луис Суарес, пробивший из пределов штрафной площади. А в следующей же атаке хозяев гол забил Лионель Месси, установивший окончательный счет в поединке. С 28-й минуты поединка "Атлетико" играл в этом поединке в меньшинстве после того, как с поля за неспортивное поведение был удален форвард мадридцев Диего Коста. Судья хотел дать только желтую карточку, однако испанец вспылил, после чего получил сразу красную. На это событие бурно отреагировали напарники Косты по "Атлетико" - Диего Годин и Хосе Хименес получили по желтой карточке за излишние споры.

После этой победы Лионель Месси вышел на первое место в чемпионатах Испании по числу победных игр. У него - 335 побед, и он обошел по этому показателю игравшего за "Реал" с 1999 по 2015 год вратаря Икера Касильяса - 334 победных игры. Сейчас же он - вратарь "Порту".

"Барса" после этой победы возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 73 очками. "Атлетико" на втором месте, у команды Диего Симеоне 62 очка. 13 апреля теперь "Барселона" сыграет в гостях против "Уэски", "Атлетико" же дома будет биться против "Сельты".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар — Крылья Советов 6 апреля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу
Футбол, матч Краснодар — Крылья Советов. Прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу состоится 6 апреля 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Новости 24
В Чикаго в результате стрельбы пострадало шесть человек
В подмосковном Подольске произошло массовое ДТП с участием "скорой помощи"
В ГИБДД заявили об ужесточении требований к российским автошколам
Минздрав РФ дал рекомендации по продлению жизни
Эксперты назвали российский регион с самым дорогим борщом
Верховная рада Украины потребовала возбудить против Зеленского уголовное дело
Польша планирует потребовать от ФРГ 900 млрд долларов репараций
Пострадавший в Эймсбери британец хочет встретиться с Путиным
Принц Уильям прошел трехнедельную стажировку в британских спецслужбах
Пушков обвинил немецкий телеканал в демонизации России за "новость" о вторжении в Эстонию
Эксперты: Евросоюз не пускает украинских производителей на свой рынок
Мадуро призвал весь мир осудить агрессию империализма против Венесуэлы