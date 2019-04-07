"Барселона" победила "Атлетико" 2:0 в чемпионате Испании благодаря голам Суареса и Месси

В субботу, 6 апреля, в центральной игре 31 тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" играла дома против "Атлетико" и добилась важной победы со счетом 2:0. Мадридцы перед встречей были главными преследователями "Барсы" в испанском первенстве - они отставали на 8 очков от каталонцев и могли в случае успеха на "Камп Ноу" сократить разрыв. Однако не вышло.

"Барселона" забила два гола в конце поединка. На 85-й минуте отличился уругваец Луис Суарес, пробивший из пределов штрафной площади. А в следующей же атаке хозяев гол забил Лионель Месси, установивший окончательный счет в поединке. С 28-й минуты поединка "Атлетико" играл в этом поединке в меньшинстве после того, как с поля за неспортивное поведение был удален форвард мадридцев Диего Коста. Судья хотел дать только желтую карточку, однако испанец вспылил, после чего получил сразу красную. На это событие бурно отреагировали напарники Косты по "Атлетико" - Диего Годин и Хосе Хименес получили по желтой карточке за излишние споры.

После этой победы Лионель Месси вышел на первое место в чемпионатах Испании по числу победных игр. У него - 335 побед, и он обошел по этому показателю игравшего за "Реал" с 1999 по 2015 год вратаря Икера Касильяса - 334 победных игры. Сейчас же он - вратарь "Порту".

"Барса" после этой победы возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 73 очками. "Атлетико" на втором месте, у команды Диего Симеоне 62 очка. 13 апреля теперь "Барселона" сыграет в гостях против "Уэски", "Атлетико" же дома будет биться против "Сельты".