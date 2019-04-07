Захарова: «Ну нет у меня пальто за 700 тысяч рублей и сумок за 20 тысяч евро. И не будет»

На популярной блог-платформе «Яндекс-Дзен» некий анонимный «гражданский журналист» разместил сенсацию: якобы официальный представитель МИД РФ Мария Захарова носит шубу от люксового бренда Saint-Laurent (у нас его больше знают под маркой «Ив Сен-Лоран» — так, в честь отца-основателя, назывался тот дом моды до 2012 года).

«Анонимный расследователь» привёл даже цену мифического пальто — 758 070 рублей. Да, если б там фигурировала круглая сумма — 750 тысяч, например — мы бы насторожились: а откуда данные, покажите калькуляцию. Но именно такая «псевдоточность» напрочь отключила разум многим читателям: ну не могут же нас на 70 рублей обмануть?

В итоге «анонимное расследование с фото-доказательствами» (где шуба Захаровой если и похожа на творение модного дома Сен-Лорана, то разве что оттенком) прокомментировала у себе на фейсбуке сама спикер МИД РФ:

— Вот они, фейки родимые, по весне распустились… Дорогой мой доброжелатель, ну нет у меня пальто за 700 тысяч рублей, сумок за 20 тысяч евро и так далее. Нет и не будет. Потому что даже если мой доход когда-нибудь позволит, то точно не позволит характер — я никогда не стану покупать ни сумки, ни одежду такой ценовой категории. Мне это кажется диким, — написала Захарова. И пролила свет на страну происхождения данной детали своей одежды:

— Что касается «пальто», то это полушубок, и он отечественный. Куплен был года 2 назад на выставке, которая проходит регулярно в Москве в Центре международной торговли и собирает наших мастеров со всей страны.

Из-за этого полушубка пытались раздуть скандал. Фото: со страницы Facebook Марии ЗахаровойФото: соцсети

В общем, фейк разоблачён, а осадок остался: никаких реальных инструментов борьбы с такими вбросами (как, впрочем, и у большинства других блог-платформ) нет.

Ранее, как сообщала «Комсомолка», широко разошедшаяся новость об «американце, который в Зоне 51 насиловал людей под видом инопланетянина» также оказалась газетной (вернее, сетевой) уткой.