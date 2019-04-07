Большое кольцо в 2022 году запустят на юге Москвы

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро ведется одновременно в нескольких районах столицы. Работы на южном участке планируют завершить в 2022 году.

- Работы ведутся круглосуточно. До 15 апреля мы завершим перенос всех инженерных коммуникаций из зоны строительства этого участка метро, – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Южный участок БКЛ будет длиной около 9 км, включает три станции: «Улица Новаторов» (расположена на пересечении улицы Новаторов с Ленинским проспектом), «Воронцовская» (в районе Обручевский, будет пересадка со станцией «Калужская» оранжевой линии), «Зюзино» (на пересечении улицы Каховка с Севастопольским проспектом).

Строители даже опережают график работ, поэтому есть вероятность, что три станции они сдадут раньше срока.

- Нормативный срок строительства этого участка предполагает его ввод в 2023 году, но мы надеемся ввести его раньше – в 2022 году, - сказал Марат Хуснуллин.

Напомним, что Большое кольцо будет длиной 70 км. Это 31 станция, шесть из которых уже открыты («Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошевская, «ЦСКА», «Петровский парк», «Савеловская»). Полностью замкнуть кольцо планируется до конца 2023 года.