Российские хоккеисты стали главными героями завершившегося регулярного чемпионата НХЛ

Александр Овечкин забросил 51 шайбу и уже в восьмой раз выиграл гонку снайперов. Это рекорд! Семь раз больше всех забивал легендарный Бобби Халл (последний раз в 1969 году). Ну а сам приз лучшему голеодору «Морис Ришар Трофи» вручается в НХЛ лишь с сезона 1998/99, и здесь Овечкин безоговорочный лидер. Кроме Александра Великого этот трофей никто не выигрывал больше двух раз. Среди россиян награду завоевывали Павел Буре в 2000 и 2001 годах и Илья Ковальчук в 2004 году. По два раза его брали Джером Игинла, Стивен Стэмкос и Сидни Кросби.

Кстати, в десятку лучших снайперов вошел и другой российский хоккеист Никита Кучеров, забросивший 41 шайбу. Но при этом Кучеров победил в другой номинации - лучшего бомбардира регулярного первенства. 25-летний нападающий по системе гол+пас набрал 128 очков (41+87) и превзошел российский рекорд НХЛ Александра Могильного, который держался 26 лет!

Теперь в первом раунде плей-офф «Тампа» Никиты Кучерова встретится с «Коламбусом», за который выступает другой замечательный российский хоккеист Артемий Панарин, плюс супер вратарь Сергей Бобровский. Словом, кто-то из этих хоккеистов вылетит и сможет поехать на чемпионат мира в составе сборной России.

«Вашингтон» Овечкина в первом круге встретится с «Каролиной», а уже во втором может попасть на «Питтсбург» Евгения Малкина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Регулярный чемпионат НХЛ.

Лучшие снайперы (голы)

1 Александр Овечкин («Вашингтон») - 51

2 Леон Драйзайтль («Эдмонтон») - 50

3 Джон Таварес («Торонто») - 47

4 Стивен Стэмкос («Тампа») - 45

5 Патрик Кейн («Чикаго») - 44

6 - 10 Никита Кучеров («Тампа») - 41...

Лучшие бомбардиры (гол+пас)

1 Никита Кучеров - 128

2 Коннор Макдэвид - 116

3 Патрик Кейн - 110

4 Леон Драйзайтль - 105

5 Брэд Маршан - 100 ...

15 Александр Овечкин - 89

Плей-офф НХЛ

Восточная конференция

Первый раунд

"Тампа-Бэй" - "Коламбус"

"Бостон" - "Торонто"

"Вашингтон" - "Каролина"

"Айлендерс" - "Питтсбург"

Второй раунд

"Тампа-Бэй"/"Коламбус" - "Бостон"/"Торонто"

"Вашингтон"/"Каролина" - "Айлендерс"/"Питтсбург"

Западная конференция

Первый раунд

"Калгари" - "Колорадо"

"Сан-Хосе" - "Вегас"

"Нэшвилл" - "Даллас"

"Сент-Луис" - "Виннипег"

Второй рануд

"Калгари"/"Колорадо" - "Сан-Хосе"/"Вегас"

"Нэшвилл"/"Даллас" - "Сент-Луис"/"Виннипег"