2019-04-07T12:27:08+03:00
Общество

«Врачи молчали и отводили взгляд!»

Тимур мужественно переносит болезнь и поет себе на ночь песни собственного сочинения, а в семье тяжело с деньгами и не на что отправить его в реабилитационный центр
Ярослава ТАНЬКОВА
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Маленькому Тимуру очень нужна помощь неравнодушных людейМаленькому Тимуру очень нужна помощь неравнодушных людейФото: из личного архива
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Тимуру Титаренко шесть лет. Возраст для пацанят самый шебутной. С утра до ночи прыгать, бегать: голова – ноги – голова. Каждый день открытия, новые ситуации, новые друзья…

Но все это не для Тимура. Большую часть времени он лежит. А его лучшие «друзья», увы, взрослые, - врачи, да, может, еще родители на детской площадке.

- Здравствуйте, я Тимур, - говорит мальчик и протягивает руку.

- Он очень вежливый, — смеется мама, но голос ее предательски дрожит, - все взрослые его любят. А детки… ну, что же. Они видят, как Тимур целых полчаса идет за ручку от площадки до качелей, и убегают.

А началось еще с роддома. О том, что ее ребенок лежал в реанимации, мама Ира узнала только на пятый день. И то случайно, когда встретила заведующего и буквально прижала его к стенке.

- Я не конфликтный человек, но почувствовала, что от меня что-то скрывают. Ребенок лежал на руках, как тряпочка, а врачи молчали и только отводили взгляд!

Тимуру и его семье нужны деньги, чтобы пройти реабилитацию Фото: Личный архив

Тимуру и его семье нужны деньги, чтобы пройти реабилитациюФото: Личный архив

Через неделю после рождения сына Ирины перевели в отделение патологии, а перед мамой дверь закрыли, сухо отрезав – «Мест нет, позвоним, если будут».

Неужели нельзя было объяснить все толком, по-человечески? Это так трудно? Даже спустя три месяца, уже в поликлинике, мама продолжала пытать врачей, что с ее сыном не так, почему не держит голову.

- Мамаша, успокойтесь, все хорошо с ребенком. Нет времени на ваши догадки. Следующий!

А еще через пару месяцев та же врач отругала испуганных родителей.

- Как можно так запустить ребенка? Сами виноваты, что он голову не держит! Кто в старости будет за вами смотреть-то?!

Только через полгода она узнала, что с сыном. В больнице в регистратуре одним глазком заглянула в карточку Тимура и увидела – «перинатальное поражение нервной системы», ДЦП.

- Это не приговор! – уверяет мама Ира, - Я постоянно ищу хороших специалистов. Мне давно сказали, что все можно исправить, если попадется хороший врач, и если постоянно заниматься!

Так у них и идет. Постоянные занятия, мама сыну покоя не дает. И видно, как ребенок прогрессирует. Недавно Тимур научился петь, теперь он просыпается и засыпает с песнями, которые сам же и сочиняет!

А недавно еще одна забота. Врачи рекомендовали пройти курс реабилитации в специализированном детском центре. Он долгий и дорогой - 141 600 рублей. А денег в небогатой семье шиш да маленько. Мама постоянно с сыном, бросила работу, отказалась от друзей и любых трат на себя. Вся скромная зарплата мужа идет на нужды Тимура. А после занятий в центре врачи обещают резкое улучшение. Помогите Тимуру!

Звоните: +79629419662 Виктория

Как помочь:

Отправить СМС на номер 3443 с текстом Гольфстрим 500. (500- может быть любая сумма пожертвования, которая будет списана с вашего счета)

Перевести сумму пожертвования на официальной страничке Тимура:

Перечислить пожертвование по реквизитам:

Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях: 40703810638000004775

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

Адрес: 127287, Москва, 4 Вятский переулок, д. 16, корп. 2

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение: Благотворительное пожертвование. НДС не облагается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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