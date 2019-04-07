2019-04-07T13:19:45+03:00
Происшествия

На Чистых прудах задержали наркоманов из Великобритании

При сотрудниках Росгвардии мужчины выбросили два пакетика с неизвестным порошком
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Росгвардейцы задержали иностранцев-наркомановРосгвардейцы задержали иностранцев-наркомановФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники Росгвардии задержали 6 апреля на Чистых прудах приезжих из Великобритании. Они подозреваются в незаконном хранении наркотических средств.

- В районе Чистых прудов были задержаны два человека. Они иностранцы, - подтвердили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчины подозрительно смеялись, говорили на английском языке, пытались открыть пакетики с белым порошком. Сотрудники Росгвардии решили спросить у иностранцев «все ли у них well», однако мужчины спешно выбросили пакетики и стали отрицать, что они принадлежали им. Данный факт не остался без внимания, патруль изъял пакетики с неизвестным порошком, которые уже направлены на экспертизу, а парней пригласили проехать в участок для дачи показаний.

По некоторым данным, задержанные британцы — не туристы. Мужчины проживают в Москве и преподают английский язык в школах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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