На Чистых прудах задержали наркоманов из Великобритании

Сотрудники Росгвардии задержали 6 апреля на Чистых прудах приезжих из Великобритании. Они подозреваются в незаконном хранении наркотических средств.

- В районе Чистых прудов были задержаны два человека. Они иностранцы, - подтвердили в пресс-службе Росгвардии.

Мужчины подозрительно смеялись, говорили на английском языке, пытались открыть пакетики с белым порошком. Сотрудники Росгвардии решили спросить у иностранцев «все ли у них well», однако мужчины спешно выбросили пакетики и стали отрицать, что они принадлежали им. Данный факт не остался без внимания, патруль изъял пакетики с неизвестным порошком, которые уже направлены на экспертизу, а парней пригласили проехать в участок для дачи показаний.

По некоторым данным, задержанные британцы — не туристы. Мужчины проживают в Москве и преподают английский язык в школах.