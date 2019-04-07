Возгорание кабеля произошло на Сокольнической линии

В московском метро 7 апреля произошло возгорание кабеля в перегоне на Сокольнической линии. Тление уже ликвидировано, но пассажиры пока не могут воспользоваться некоторыми станциями.

- На центральном участке Сокольнической линии остановлено движение из-за тления кабеля в тонеле. Нет движения от «Парка культуры» до «Комсомольской». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами. Пассажиров в тоннеле в районе тления кабеля нет. Угрозы для пассажиров нет, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Московского метрополитена.

Задымление в метро Чистые пруды.

Как уточнили в метрополитене, все обстоятельства произошедшего, в том числе, принадлежность кабеля, уточняются. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

- В 12.47 нам поступила заявка о возгорании кабеля в перегоне от станции «Чистые пруды» до «Красных ворот». В 13.15 тление было ликвидировано, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

В столичном метро говорят, что в ближайшее время движение на участке Сокольнической линии будет восстановлено.