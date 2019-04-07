Дмитрий Назаров написал стих о поражении «Спартака» от ЦСКА

Известный болельщик выложил у себя в инстаграм очередной рифмованный опус о красно-белых. Больше всего артиста возмутил тот факт, что «Спартак», не использовавший в первом тайме несколько голевых моментов, после первого мяча в свои ворота поплыл.

Напомним, что матч на «Открытие Арене» завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев, и спартаковцы практически расстались с шансами на чемпионство. «Спартак», имея 36 очков, сейчас идет на пятом месте в чемпионате России, отставая от ЦСКА (40) на четыре очка. Лидирует «Зенит» (44), который вечером в воскресенье играет с «Локомотивом» (38). В тройке лидеров держится «Краснодар» (41).

Футбольный матч не спринт, а марафон,

Не хватит в нём прилежного старанья,

И не простит кипящий стадион

Короткого и нервного дыханья.

Ошеломить, в надежде напугать -

Убогая, трусливая манера,

Пора уже свой мозг освобождать

От этого наследия Карреры.

От первого нокдауна поплыть

Не может гладиатор на арене,

Ведь, он выходит драться, чтобы жить,

А не сдаваться, стоя на коленях!

Не опускайте никогда свой щит,

Любой удар, лишь мужеством измерен,

А то придётся с кличкой «Временщик»

Идти туда, где нужен слабый тренер.

Но я отставки Вашей не приму,

Нет повода ещё слагать доспехи,

Есть только пища сердцу и уму,

Кровавая и горестная веха.