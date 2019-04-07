Дмитрий Назаров написал стих о поражении «Спартака» от ЦСКА
Известный болельщик выложил у себя в инстаграм очередной рифмованный опус о красно-белых. Больше всего артиста возмутил тот факт, что «Спартак», не использовавший в первом тайме несколько голевых моментов, после первого мяча в свои ворота поплыл.
Напомним, что матч на «Открытие Арене» завершился со счетом 2:0 в пользу армейцев, и спартаковцы практически расстались с шансами на чемпионство. «Спартак», имея 36 очков, сейчас идет на пятом месте в чемпионате России, отставая от ЦСКА (40) на четыре очка. Лидирует «Зенит» (44), который вечером в воскресенье играет с «Локомотивом» (38). В тройке лидеров держится «Краснодар» (41).
Футбольный матч не спринт, а марафон,
Не хватит в нём прилежного старанья,
И не простит кипящий стадион
Короткого и нервного дыханья.
Ошеломить, в надежде напугать -
Убогая, трусливая манера,
Пора уже свой мозг освобождать
От этого наследия Карреры.
От первого нокдауна поплыть
Не может гладиатор на арене,
Ведь, он выходит драться, чтобы жить,
А не сдаваться, стоя на коленях!
Не опускайте никогда свой щит,
Любой удар, лишь мужеством измерен,
А то придётся с кличкой «Временщик»
Идти туда, где нужен слабый тренер.
Но я отставки Вашей не приму,
Нет повода ещё слагать доспехи,
Есть только пища сердцу и уму,
Кровавая и горестная веха.
ИСТОЧНИК KP.RU