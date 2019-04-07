2019-04-07T15:44:14+03:00
Звезды

Собчак в парике и блестящих штанах скачет в различных позах рядом с разбитой машиной

Телеведущая исполнила бесноватый танец
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Собчак порадовала своих поклонников стильным видео в InstagramКсения Собчак порадовала своих поклонников стильным видео в InstagramФото: кадр с видео
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Ксения Собчак умеет удивлять. Никогда не знаешь, какой сюрприз преподнесет телеведущая. На этот раз она опубликовала видео, на котором перевоплотилась в диву из 90-х.

Ксения Собчак предстала в топе с ярким принтом, косухе, блестящих брюках и остроносых ботильонах белого цвета. Ретро-образ завершает пышная прическа а-ля Алла Пугачева образца начала 90-х годов.

xenia_sobchakxenia_sobchak
Вчера у меня был свой Симачев-бар)))) на выезде))))
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Теледива в прямом смысле этого слова скачет в различных позах рядом с разбитой машиной. В этот самый момент она пытается петь композицию шведской рок-группы Roxette под названием "Sleeping In My Car".

К слову, этот ролик можно даже назвать пародией на клип группы. Солистка Мари Фредрикссон в его оригинальной версии исполняет песню в похожих условиях.

Подписчиков светской львицы такая выходка откровенно шокировала. Они сразу же вспомнили недавний скандал с Анастасией Волочковой и решили, что это последствия общения с бывшей балериной. "Извините, вас Волочкова покусала?", "Наверно, она Волочкову кусала до крови?", - спросили фолловеры.

Только за час с момента публикации видео собрало несколько сотен тысяч просмотров, а пользователи неустанно комментируют ролик: "Как женщину развод красит", "В мультике Симпсоны есть один персонаж с густой шевелюрой, худой, преступник, который бегал отомстить мальчику. Вот его копия в этом образе", "Это очень круто", "На бьющуюся в конвульсиях Ксюшу можно смотреть бесконечно", "Ничего личного, просто шутка в стиле Ксюши", "О, это старые записи Аллы Пугачевой?", "Вы божественны, Ксения!".

ИСТОЧНИК KP.RU

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