«В режиме круглого стола»: Совещание правительства РФ по нацпроектам прошло в неформальном формате - его эффективность доказал Госсовет

В Подмосковье завершилось трехдневное выездное совещание «Национальные проекты - этап «Реализация», в котором приняли участие члены Правительства РФ и главы российских регионов. В первый день работы были сформированы рабочие группы по девяти направлениям. Каждая из команд обменивалась идеями по реализации различных национальных проектов в регионах. Эффективность такого стиля, когда отвечающие за направление люди общаются без галстуков, была доказана на подобных совещаниях Госсовета. Там участники так же распределяются по группам и в дальнейшем имеют возможность регулярно общаться друг с другом, встречаться, решая рабочие вопросы.

Выездное совещание «Национальные проекты – этап “реализация”». Фото: m.government.ru

«ГЛЯДЯ ДРУГ ДРУГУ В ГЛАЗА»

Подводя итоги выездного совещания, премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал членов федерального правительства и губернаторов для работы по нацпроектам установить плотные неформальные контакты.

«Большинство позиций, которые здесь были названы по всем направлениям, естественно, я неоднократно слышал от коллег-губернаторов, коллег по Правительству, - отметил премьер. - И хорошо, что они были суммированы за круглыми столами. Но мне кажется, это лишь один из результатов. Может быть, ещё более важный результат заключается именно в том, что вы в таком режиме, прямо глядя друг другу в глаза, я имею в виду федеральное Правительство, ведомства и руководителей регионов, - обсуждали самые важные для нашей страны вопросы. Не в формате совещаний, когда сидит начальник во главе стола (неважно, кто он - министр, губернатор или даже Председатель Правительства) и все остальные либо поддакивают, либо говорят: мы исправимся, постараемся что-то улучшить, найти дополнительные средства и так далее. А именно в режиме обсуждения за круглым столом».

Об эффективности формата говорят и эксперты.

- Создание рабочих групп уже на уровне правительства, губернаторов - это следующий шаг, который повышает эффективность происходящего, потому что невозможно все время работать просто через министерство, - заявил в интервью агентству ТАСС известный политолог, гендиректор Института региональных проблем (ИРП) Дмитрий Журавлев. - У нас слишком большая страна, слишком много специфических сторон в решении одних и тех же вопросов в каждом регионе. Это очень важно, потому что это позволяет сконцентрировать усилия на самых важных участках.

Дмитрий Медведев и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко на выездном совещании «Национальные проекты – этап “реализация”». Фото: m.government.ru

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Политолог объясняет, что именно в формате рабочих групп губернаторы и члены правительства могут оценить приоритеты в работе по тому или иному национальному проекту на ближайший период.

- В одном регионе важен один нацпроект, в другом - другой в большей степени, и вот эта информация тоже должна дойти до правительства, причем в регулярном режиме. Давайте, например, в одном регионе больше сил, времени, внимания уделим реализации этого проекта, а в другом - вот этого. То есть управление из вертикального административного становится проектным, это всегда повышает его эффективность.

Напомним, список национальных проектов, которые должны быть реализованы до конца 2024 года в 2018 году подписал своим указом Президент России Владимир путин. Они касаются трех направлений - «Человеческий капитал» (Здравоохранение, Образование, Демография, Культура), «Комфортная среда для жизни» (Безопасные и качественные автомобильные дороги, Жильё и городская среда, Экология), «Экономический рост» (Наука, Малое и среднее предпринимательство, Цифровая экономика, Производительность труда и поддержка занятости, Международная кооперация и экспорт, Модернизации и расширение магистральной инфраструктуры). Контролировать работу по нацпроектам Владимир Путин поручил Правительству РФ.