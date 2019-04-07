Как стать марафонцем: готовимся к забегам в Москве

В Москве сейчас модно участвовать в массовых соревнованиях. Если не веломарафон, то марафонский бег. Во-первых, личный зачет, во-вторых, еще медаль, которой можно похвастаться в Инстаграме. Но и, конечно, здоровый дух и новые знакомые. Однако не нужно вставать из-за офисного стола и бежать. Лучше до марафона потренироваться.

Одному в парке или с тренером

- Ты уже начала готовиться к забегам? - спросила у меня подруга Катя.

Это прозвучало так будто в Москве объявили массовый забег и отказаться никому было нельзя. Со смущением я ответила, что нет. Позже Катя объяснила, что ее коллеги целыми днями обсуждают забеги и еще зимой начали подготовку к дистанциям 5, 10, 21 км.

Тут я почувствовала себя немодной. Стала читать советы в интернете. Можно бегать самому в парках - начинать с маленьких дистанций, но лучше записаться в специальную беговую школу.

Записалась на первое занятие в беговой клуб «Академия марафона». Тренировка проходила на свежем воздухе - на Ходынском поле, там и новые беговые дорожки есть. В группе нас семь человек.

- Спортом занимаетесь? - спросил у меня Фарид Хайруллин, старший тренер клуба, мастер спорта международного класса по лег атлетике.

- Бегала по асфальту последний раз только за автобусом. Хожу в спортзал, пару раз в неделю занимаюсь на орбитреке, - говорю.

В тренировке мне не отказывают, но говорят, что обычно занятия в клубе начинаются с изучения здоровья - анализы, пульс, дают консультации по питанию, подбору формы и обуви. Наша тренировка началась с разогрева, коротких пробежек с подскоками, с подъемом коленей, а потом на время, в горку.

- Начинать подготовку к забегу на 5 или 10 км лучше за три-четыре месяца, а к марафону 42 км - за 9-12 месяцев, - говорит Сергей Черепанов, руководитель бегового клуба «Академия марафона».

Не бегать в наушниках

Бегать утром или вечером — это, как говоря тренеры, зависит от ваших личных ритмов («жаворонок» или «сова»). Кушать до тренировки можно, но за два часа. На счет запрета воды - тоже миф, пить можно даже во время тренировки. А вот музыку в наушниках лучше не слушать - пульс увеличивается, к тому же в мегаполисе не безопасно - машины, поезда, собаки. Профессионалы говорят, что во время бега лучше отдыхать от гаджетов, музыки и побыть наедине с самим собой, не бояться отдохнуть в тишине.

- На занятия сейчас больше приходит молодых женщин в возрасте 30-35 лет. Для них это и хорошая возможность привести тело в тонус, новое хобби, знакомства. Это такие хорошие инвестиции в себя, ведь меняются привычки, питание, улучшается здоровье, - говорит Сергей Черепанов.

Профессионалы не рекомендуют тренироваться под музыкуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- То есть приходят они не ради фотографий для Инстаграма? - уточняю.

- Есть и такие, конечно. Фото с медалью с московского забега - это, конечно, личное достижение, которым можно похвастаться. А потом шагнуть дальше - поехать в Милан или Амстердам, где принять участие в забегах. Но готовиться нужно осознано и перед каждым забегом.

Где: стадион «Искра», Сельскохозяйственная, 26 (станция метро «Ботанический сад»), стадион «Воробьевы горы», Лужники южное спортивное ядро, Косыгина, 17 (станция метро «Воробьевы горы»).

Стоимость: пробное занятие — бесплатно; абонемент на месяц — 8000 рублей (8 занятий в группе с тренером), персональное занятие с тренером — 2500 рублей.

Школы бега в Москве:

- I Love Supersport. Где: Хамовнический вал, 36. Ближайшие станции метро «Лужники», «Спортивная»;

- Run Studio. Где: ул. Рабочая, д. 53, стр. 2. Дворец Детского Спорта. Ближайшая станция метро «Площадь Ильича»;

- Jaxtor. Где: ул. Крылатская, д.10. Ближайшая станция метро «Крылатское»;

- Run or die. Где: манеж «ЦСКА», Ленинградский проспект, 39 c1, ближайшие станции метро «ЦСКА», «Аэропорт» или «Динамо»; ул. Сокольнический Вал, 1, стр. 1, парк Сокольники, ближайшая станция метро «Сокольники»; манеж «Москвич», Люблинская улица, 15, ближайшая станция метро «Текстильщики»;

- Gepard. Где: манеж «ЦСКА», Ленинградский проспект, 39 c1, ближайшие станции метро «ЦСКА», «Аэропорт» или «Динамо»; манеж «Москвич», Люблинская улица, 15, ближайшая станция метро «Текстильщики».

ВАЖНО

Во многих школах первое пробное занятие бесплатно.

КСТАТИ

На улице пока холодно. Как подготовиться в спортзале?

Иван Ермолаев, эксперт направления тренажерных залов федеральной сети фитнес-клубов X-Fit:

- Подготовиться к забегу, не выходя из фитнес клуба, можно, но вас ожидает чуть больше сложностей и сюрпризов на дистанции. Первое - беговая дорожка отличается от асфальтового покрытия тем, что она не требует от занимающегося продвижения вперед. Она сама создает это движение. А это значит, что затраты энергии на ней при прочих равных на 5-10 % ниже. Но можно использовать минимальный наклон, чтобы увеличить интенсивность при той же скорости. Второе - важнейшей составляющей безопасного бега является правильный выбор обуви. Новичкам не стоит покупать кроссовки для профессиональных марафонцев, так как они имеют меньшую амортизацию для большей скорости. Третье - нужны силовые тренировки для поддержания формы и профилактики травм. Обратите внимание на мышцы бедер и голени, а так же на мышцы разгибатели спины и дельтовидные мышцы. Так же во всех упражнениях следите за осанкой. Это позволит лучше научиться сохранять правильное положение тела в беге.

Ближайшие крупные марафоны в Москве:

- 20 апреля состоится Весенний гром Kids&Girls 2019 (женский забег), планируемая дистанция — 1 и 5 км, старт от Новомещерского проезда, стоимость участия — 500 рублей (детям), 1000 рублей (взрослым). Маршрут по Новомещерскому проезду;

- 19 мая состоится Московский полумарафон, планируемая дистанция — 10 и 21 км, стоимость участия — от 1500 до 5000 рублей (в зависимости от даты регистрации). Маршрут проходит в один круг по набережным столицы: Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлёвской, Раушской и Космодамианской;

- 22 сентября состоится Абсолютный Московский марафон 2019, планируемая дистанция — 10 и 42 км, стоимость участия — от 1000 до 6500 рублей (в зависимости от даты регистрации). Маршрут проходит по центру столицы: по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.