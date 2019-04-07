7 апреля Военно-морской флот России отмечает День памяти погибших подводников

30 лет назад погибла атомная подлодка «Комсомолец» - приводим 14 главных фактов об одной из главных трагедий нашего подводного флота.

1. Подводный ракетоносец Северного флота К-278 с ядерным оружием на борту ушел под воду 7 апреля 1989 года в результате пожара на борту.

2. 110-метровая субмарина, спущенная на воду в 1983 году, два года спустя установила мировой рекорд погружения для кораблей своего типа — 1027 метров (при теоретической предельной глубине погружения в 1250 метров).

3. «Комсомолец» с экипажем из 69 человек, половина из которых- офицеры, мог находиться в автономке до полугода (причем три месяца непрерывно не всплывая!) и развивать скорость в надводном положении до 31 узла (более 50 км/час)

4. Подлодка имела водо-водяной реактор мощностью 190 МВт с 4 парогенераторами и двумя автономными турбогенераторами, несла шесть носовых торпед, 12 торпед САЭМ и 10 ракет «Гранат» и «Шквал».

5. Имевшиеся на момент спуска на воду средства обнаружения военно-морских сил НАТО «Комсомолец» вычислить не могли.

6. Утром 7 апреля, когда К-278 со скоростью около 15 км/час шла на глубине 380 метров в Норвежском море в 700 километрах от берега, в седьмом отсеке вспыхнул пожар, при котором сразу погиб вахтенный матрос.

7. Командир «Комсомольца» каперанг Евгений Ванин отдал приказ об аварийном всплытии, но за 150 метров до поверхности сработала аварийная защита атомного реактора - и лодка пошла на дно.

8. Капитан первого ранга Ванин приказывает продуть цистерны главного балласта — лодка вновь пошла к свету, но при продувке лопнул трубопровод, по которому шел кислород под давлением, пожар распространился по отсекам, пошли короткие замыкания, вышла из строя связь.

9. В 6-м и 7-м отсеках люди сгорели заживо — там плавился металл, в 5-м сильно обгорели и и надышались угарным газом.

10. Вскоре после выхода «Комсомольца» на поверхность, в кормовые отсеки пошла вода, субмарина затонула за 20 минут, не на всех находившихся на палубе оказались спасжилеты, из спасательных плотов на воде зафиксировали лишь один — и тот перевернулся.

11 Сигнал об аварии наши Военно-морские силы приняли лишь через час после ЧП из-за сильных помех в эфире, к лодке направилась плавбаза «Алексей Хлобыстов», другие корабли и самолеты ВМФ

12 Командир «Комсомольца» Ванин с четырьмя подводниками пытались спастись во всплывающей спасательной камере, но выжил лишь мичман Слюсаренко — у остальных отравление угарным газом и травмы при всплытии

13. Из 69 членов экипажа погибли 42 человека, большая часть утонули или замерзли в ледяной воде, ожидая спасателей. Весь экипаж был награжден орденами Красного Знамени.

14. «Комсомолец» покоится на глубине 1658 метров, за 10 лет к месту гибели направлялись семь глубоководных экспедиций, повреждений корпуса в зоне атомного реактора и торпедных аппаратов не выявлено.