Эммануил Виторган высказался о расставании Собчак с его сыном

Народный артист России Эммануил Виторган впервые высказался о расставании Ксении Собчак с его сыном. Актер пожелал бывшей невестке счастья, поблагодарил за внука и объяснил, почему не считает Ксению Собчак опасной и роковой женщиной.

Прежде родные и близкие Ксении Собчак старались не комментировать ее расставание с Максимом Виторганом. Мама Ксении, Людмила Нарусова, в беседе с журналистами попросила не задавать вопросов о личной жизни дочери. Меж тем свекор телезвезды решил высказаться на эту тему.

"Ксения - добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила". - заявил Эммануил Виторган.

xenia_sobchak Ксения Собчак умеет удивлять

По его словам, роковые женщины, как правило, плохо заканчивают: "Рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно", - цитирует знаменитого артиста "ВМ".

Эммануил Виторган напомнил о том, что давно знает Ксению Собчак и дружил с ее отцом. "Я часто приходил в дом к родителям Ксении в Ленинграде еще тогда, когда ее отец Анатолий Собчак не был мэром города. Они были просто культурной семьей, которая дружила с артистами, ходила в театр. Разумеется, я видел Ксению еще ребенком и общался с ней", - поведал актер.

xenia_sobchak Ксения Собчак с мамой Людмилой Нарусовой

Он констатировал, что Ксения унаследовала самые лучшие качества своих родителей. "Она очень достойный человек. Много времени уделяет воспитанию и образованию своего сына - моего внука. В два с половиной года Платон свободно говорит на английском. Она - дочь моего друга Анатолия Собчака, для меня это свято", - заключил Эммануил Виторган.

Напомним, Ксения Собчак и Максим Виторган поженились 1 февраля 2013 года. 18 ноября 2016 года у Ксении Собчак и Максима Виторгана родился сын Платон. Не так давно появилась информация о романе Ксении Собчак с режиссером Константином Богомоловым. 8 марта Собчак и Виторган объявили о расставании. При этом Первому каналу телеведущая сказала: "Максим навсегда останется для меня человеком родным, близким, папой нашего любимого сына". Официально Собчак и Виторган до сих пор женаты.

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