2019-04-08T19:58:20+03:00
Звезды

Двухлетний сын Анны Седоковой ест корм для животных

Певица поздравила малыша с днем рождения и заявила, что будет любить его несмотря ни на что
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Многочисленные подписчики звезды, конечно же, присоединились к поздравлениям маленькому именинникуМногочисленные подписчики звезды, конечно же, присоединились к поздравлениям маленькому именинникуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Кажется, что еще вчера Анна Седокова гуляла с новорожденным малышом по улицам Майями, а вот уже сегодня маленькому Гектору исполняется два года. Певица решила опубликовать трогательное поздравление единственному сыну в инстаграме, чтобы еще раз напомнить и ему и всем окружающим о большой любви к младшему ребенку. Со слов певицы оказалось, что Гектор растет не самым послушным мальчиком, причем порой его шалости дорого обходятся маме.

Так, малыш обожает портить мамину косметику или переливать воду из ваз на пол. Однажды он разрисовал пол в чужой, съемной квартире маркерами, а кроме прочего, Гектор испытывает странную любовь к кормам для животных.

«Я люблю тебя несравнимо и всегда одинаково неизменно сильно! Что бы ты не натворил в своей жизни!», - написала экс-солистка «Виа Гры».

Многочисленные подписчики звезды, конечно же, присоединились к поздравлениям маленькому имениннику. Многие отметили, что детские шалости в таком возрасте – привычное дело, поэтому случай с Гектором – не удивителен.

Напомним, что недавно певица стала героиней программы Регины Тодоренко, где рассказала как тяжело ей дался развод с Максимом Черняховским, и как сложно им было договориться об опеки над общей дочерью Моникой. Сейчас малышка постоянно живет в США вместе с отцом и Седокова очень редко видит наследницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Путин отказался считать «благостными» переговоры с Эрдоганом
Названа самая пьющая профессия в США
Путин: решение США по Голанским высотам противоречит резолюциям ООН
Курс доллара упал ниже 65 рублей
Путин: Россия и Турция будут вести работу по либерализации визового режима
Эксперт назвал срок запуска «Турецкого потока»
Медведев назначил главу Роструда замглавы Минтруда
Лиза Алерт: В 2018 году семеро детей утонули в выгребных ямах уличных туалетов
Местный житель убил немецкую туристку на отдыхе в Таиланде
МИД Ирана предложил Роухани внести ВС США в список террористических организаций
"Обеспечил честные выборы - отстранен": Губернатор Одесской области написал, почему его уволил Порошенко
Умер конструктор Виктор Благов, создавший космический корабль для Гагарина
Кандидат в президенты Литвы выступил за возвращение к диалогу с Россией
Эрдоган надеется на скорейший переход к расчету в нацвалютах с Россией
В Верховной раде рассказали о конфликте немецких и украинских парламентариев в ПАСЕ
ВАИ подключится к выявлению водителей-нарушителей