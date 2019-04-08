Двухлетний сын Анны Седоковой ест корм для животных

Кажется, что еще вчера Анна Седокова гуляла с новорожденным малышом по улицам Майями, а вот уже сегодня маленькому Гектору исполняется два года. Певица решила опубликовать трогательное поздравление единственному сыну в инстаграме, чтобы еще раз напомнить и ему и всем окружающим о большой любви к младшему ребенку. Со слов певицы оказалось, что Гектор растет не самым послушным мальчиком, причем порой его шалости дорого обходятся маме.

Так, малыш обожает портить мамину косметику или переливать воду из ваз на пол. Однажды он разрисовал пол в чужой, съемной квартире маркерами, а кроме прочего, Гектор испытывает странную любовь к кормам для животных.

«Я люблю тебя несравнимо и всегда одинаково неизменно сильно! Что бы ты не натворил в своей жизни!», - написала экс-солистка «Виа Гры».

Многочисленные подписчики звезды, конечно же, присоединились к поздравлениям маленькому имениннику. Многие отметили, что детские шалости в таком возрасте – привычное дело, поэтому случай с Гектором – не удивителен.

Напомним, что недавно певица стала героиней программы Регины Тодоренко, где рассказала как тяжело ей дался развод с Максимом Черняховским, и как сложно им было договориться об опеки над общей дочерью Моникой. Сейчас малышка постоянно живет в США вместе с отцом и Седокова очень редко видит наследницу.