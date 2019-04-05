Календарь спортивных событий на апрель

Апрель в спорте считается временем межсезонья, когда зимние виды спорта уже ушли в отпуск, а летние только начинают разгон. Тем не менее интересных чемпионатов хватает.

В отдельную категорию мы выделили велоспорт, в котором в апреле традиционно проходит сразу несколько знаменитых однодневок, некоторым из которых более 100 лет.

04-14.04.2019. Хоккей, женщины. Чемпионат мира (Финляндия).

Матчи сборной России в группе:

5 апреля Россия - Швейцария

6 апреля Россия - Финляндия

8 апреля Россия - Канада

08-14.04.2019. Борьба. Чемпионат Европы (Бухарест, Румыния).

Состав сборной России по вольной борьбе.

До 57 кг. Муслим Садулаев - победитель Гран-при "Иван Ярыгин-2019".

До 61 кг. Магомедрасул Идрисов - чемпион России-2018, победитель первенства мира U-23.

До 65 кг. Начын Куулар - победитель первенства мира U-23.

До 70 кг. Магомедрасул Газимагомедов - двукратный чемпион мира (2015, 2018), победитель Европейских Игр-2015.

До 74 кг. Тимур Бижоев - призер первенства мира U-23.

До 79 кг. Ахмед Гаджимагомедов - чемпион Европы-2018, призер чемпионата мира-2018.

До 86 кг. Владислав Валиев - призер ЧМ-2017.

До 92 кг. Магомед Курбанов - победитель Гран-при "Иван Ярыгин-2019".

До 97 кг. Абдулрашид Садулаев - олимпийский чемпион-2016, трехкратный чемпион мира (2014, 2015, 2018), трехкратный чемпион Европы (2014, 2015, 2018).

До 125 кг. Анзор Хизриев - двукратный чемпион России, победитель Гран-при "Иван Ярыгин-2019".

10-14.04.2019. Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы (Щецин, Польша).

За сборную России на отдельных видах выступят Денис Аблязин, Иван Стретович, Дмитрий Ланкин и Владислав Поляшов, а Никита Нагорный и Артур Далалоян — в многоборье. Давид Белявский на ЧЕ-2019 не едет, заявив, что еще не набрал форму, чтобы выходить на европейский помост.

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина пропускает этот чемпионат Европы. В многоборье будут выступать Ангелина Мельникова и Ангелина Симакова.

Составы на следующие чемпионаты будут известны позже.

10-23.04.2019. Шахматы, женщины. Чемпионат Европы (Анталья, Турция).

12-14.04.2019. Формула-1. Гран-при Китая (Шанхай, Китай).

20-27.04.2019. Керлинг, смешанные пары. Чемпионат мира (Ставангер, Норвегия).

20.04-06.05.2019. Снукер. Чемпионат мира (Шеффилд, Великобритания).

21-28.04.2019. Настольный теннис. Чемпионат мира (Будапешт, Венгрия).

26-28.04.2019. Формула-1. Гран-при Азербайджана (Баку, Азербайджан).

Велоспорт

7 апреля: Тур Фландрии (Бельгия)

14 апреля: Париж - Рубе (Франция)

21 апреля: Amstel Gold Race (Нидерланды)

24 апреля: Флеш Валлонь (Бельгия)

28 апреля: Льеж-Бастонь-Льеж (Бельгия)