2019-04-05T12:38:55+03:00
Общество

Геннадий Зюганов: С подачи «Комсомолки» внесём в Госдуму закон о компенсациях гражданам сгоревших советских вкладов

Такое обещание лидера КПРФ прозвучало беседе с нашим обозревателем Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольмкая правда"
Александр ГАМОВ@gamov1
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Геннадий ЗюгановГеннадий ЗюгановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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- Алло! Геннадий Андреевич, вот только что пришла интересная информация. Это то, о чем вы говорили много раз. Счетная палата решила проверить выплаты компенсаций по вкладам времен СССР. Помните, это было у вас в программе?

- Было, было.

Геннадий Зюганов: «Уже в понедельник с подачи «Комсомолки» снова внесём в Госдуму свой проект закона о компенсациях гражданам их сгоревших советских вкладов»

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- Речь идет о вкладах в Сбербанке, которые были сделаны до 20 июня 91-го года - я цитирую: "По взносам в Госстрах, а также по гособлигациям, размещенным до 1 января 92-го". То есть - Счетная палата проведет инспекции Минфина, Сбербанка, Росгосстраха.

- Саш, у меня у отца были приличные деньги. Превратились они тогда в макулатуру.

- А у вас были такие сбережения?

- У меня особо нет, я и не видел необходимости...

- И у меня не было

- ... а у отца были.

- У многих были. Общая сумма гарантий там предусматривалась - 345 миллиардов рублей. "Почти 30 из них были выплачены с 13-го по 16-й год, а потом было запланировано отдавать по 5,5 миллиарда ежегодно". Почему, как вы думаете, этим заинтересовалась сейчас Счетная палата, и что она там может накопать?

- Обрати внимание, уже после 12 ночи Соловьев выступает в защиту советской страны. Скоро все и Сталина будут поддерживать.

- А вот это не надо!

- Потому что страна была могучей, великой, никто ей санкции не объявлял, она успешно развивалась.

Сейчас заигрывают с советской эпохой. Думаю, и Кудрин заигрывает.

- Да бросьте! Кудрин? Кудрин никогда в этом не был замечен. Просто - сейчас это его работа: проверять, что у нас не так.

- Вот, уже... Видите, Счетная палата решила и это дело проверить. Мы давно предлагали компенсировать 1 рубль советский за 200-300 нынешних рублей и рассчитаться.

Мы вносили и закон, и настаивали. Но в Думе решили тогда все это похоронить. Видимо, опомнились, деваться им некуда...

- Может быть, теперь ваш закон - тот, старый - поднять, да и принять?

- Мы, кстати, активно поддерживаем возвращение тех средств, которые грабанули у граждан... - захватившие насильно власть в 91-м году.

- С другой стороны, вы же тоже тогда сами власть отдали, Геннадий Андреевич.

- Да ладно, - что, значит, отдали? Я никому не отдавал. Я боролся и продолжаю бороться за советскую власть.

- И я боролся.

- Я имею в виду, что ничего лучше советской власти не было.

- Я знаю.

- Тогда давай, поддерживай.

- Я и поддерживаю. Почему и вам звоню. Я Зюганова поддерживаю. Зюганова в отставку – ни в коем случае!

- Ну, ладно.

- Вы будете еще следить за тем, как все это будет развиваться?

- Не следить будем, а снова поднимем наш проект закона, который был готов, скорректируем его с учетом инфляции. Считаю, это вполне реально.

- Когда поднимете?

- В понедельник и изучим, с вашей подачи.

- Тогда… Чуть было не сказал - «деньги поделим», но я так и не думаю даже.

- Нет, - деньги отдадим гражданам.

- Только народу. Всё народу, Геннадий Андреевич.

- Хорошо. Давай.

- Спасибо вам огромное за проникновенный комментарий.

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На сайте Счетной палаты появился беспрецедентно острый пресс-релиз: «В бюджете предусмотрено, что на выплаты компенсаций по советским вкладам должно направляться 50 миллиардов рублей ежегодно. Однако в 2011 году и в первой половине 2012 года по части указанных выплат бюджет был исполнен не полностью: в прошлом году вкладчикам было направлено 19,4 миллиарда рублей, или менее 40 процентов бюджетных назначений, а в январе-июне текущего года - 6,4 миллиарда рублей, или менее 13 процентов...» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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