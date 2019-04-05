Московские агрегаторы объединись в слежке за таксистами, которые работают сутки напролет

Усталость водителей такси и как следствие невнимательность на дороге все чаще становится причиной ДТП. Агрегаторы, которые снабжают бомбил заказами, уже давно отслеживают количество рабочего времени. По трудовому кодексу она не должно превышать 8 часов. Отработал положенный срок, получи свой стоп на заказы.

Логично! Однако предприимчивые таксисты в погоне за прибылью нашли лазейки. После восьмичасового дня у одно из агрегаторов они тут же переходят на заказы от другой фирмы. Так и бомбят сутки на пролет. Но, похоже, скоро эту лавочку прикроют.

Сразу три московские компании объединились и сейчас в тестовом режиме используют новую технологию обмена данными о времени работы водителей на линии. Это ведущие агрегаторы: "Везёт", "Ситимобил" и "Яндекс.Такси".

- Как только технология пройдёт все этапы тестирования и финальной настройки, компании начнут ограничивать доступ к получению заказов для тех водителей, которые суммарно слишком долго работают на линии – независимо от того, в каком из трех сервисов и в какое время суток они принимали заказы, - сообщили "КП" в пресс-службе "Яндекс.Такси".

О дате окончания тестирования пока не сообщается. Тем временем компании призывают присоединиться к ним других агрегаторов.