2019-04-05T13:55:38+03:00
Общество

Студенты МГУ выиграли чемпионат мира по программированию

Российские студенты берут первые места уже два года подряд, опережая Массачусетский университет
Ксения КОНЮХОВА
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На конкурс отправились те же ребята, что взяли первое место и в прошлом годуНа конкурс отправились те же ребята, что взяли первое место и в прошлом годуФото: Twitter.com
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Команда МГУ взяла первое место на престижном студенческом чемпионате мира по программированию АСМ ICPC. Причем на конкурс отправились те же ребята, что взяли первое место и в прошлом году — это Михаил Ипатов, Владислав Макеев и Григорий Резников.

Второе место на чемпионате досталось студентам из Массачусетского технологического института (MIT). Третью строчку две наши команды — из МФТИ и Высшей школы экономики — разделили с командой Токийского университета. И это первый случай в истории турнира, когда призовые места получают сразу три команды из одной страны!

Чемпионат по студенческому программированию ICPC проводится с 1977 года и считается самым престижным в этой сфере. Наши студенты неизменно занимают на нем первые места и держат пальму первенства с 2012 года.

Правила турнира просты — один компьютер на команду из 4 человек и 5 часов на то, чтобы решить как можно больше задач. Всего в соревновании участвовало 135 команд, но лишь 20 из них смогли решить больше семи заданий. Решения для восьми задач успели найти только шесть участников. Программисты из МГУ опередили всех прочих, решив 10 задач из 11 финальных. Для сравнения, в прошлом году они смогли справиться с 9 заданиями из 11.

Такое звездное выступление российских студентов не прошло даром — на церемонии награждения организаторы объявили, что столицей следующего чемпионата ICPC в июне 2020 года станет Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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