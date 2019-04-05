2019-04-05T13:55:38+03:00
Общество

На Московском НПЗ прошли масштабные учения

Инновационные приемы борьбы с потенциальной нештатной ситуацией оценил глава МЧС России Евгений Зиничев
Ксения БОГДАНОВА
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Столичные пожарные провели плановые учения на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Подразделения ГУ МЧС России по городу Москве отрабатывали тушение пожара на важном промышленном объекте мегаполиса. МНПЗ снабжает топливом больше трети рынка столицы, завод перерабатывает 11 млн. тонн нефтепродуктов в год, на территории расположено 30 технологических установок. Поэтому учения на нем проводились с особой тщательностью. Готовность московских пожарных и аварийных служб МНПЗ лично оценил глава МЧС России Евгений Зиничев.

Плановые учения проводятся на МНПЗ каждый год: они помогают повысить безопасность на предприятии. В этом году они состоялись в резервуарном парке НПЗ. Для учений разработали настоящий сценарий, достойный кинобоевика. По легенде в крышу резервуара, в котором хранятся 30 тысяч тонн нефтепродуктов, попадает молния. Есть пострадавший, ему требуется помощь. Срабатывает автоматизированная система тушения, сотрудники аварийно-спасательной службы НПЗ оперативно сообщают о пожаре и, пока подмога едет, начинают бороться с огнем своими силами.

К тушению подключаются прибывшие расчеты территориального спасательного гарнизона Москвы. Столичные пожарные продемонстрировали инновационные приемы ликвидации ЧП на предприятиях нефтепереработки. Автомобили воздушно-пенного тушения помогли локализовать и быстро потушить условное возгорание. Операция заняла всего 25 минут. Затем эксперты провели мониторинг качества атмосферного воздуха, все показатели зафиксированы в пределах нормы.

Совместные учения помогают отработать слаженность действий расчетов МЧС и сотрудников МНПЗ, ведь во время чрезвычайной ситуации дорога каждая секунда. Всего в учениях приняли участие 145 человек личного состава и 35 единиц пожарной техники.

- Современные автоматизированные системы производственной безопасности Московского НПЗ позволяют в кратчайшие сроки ликвидировать потенциальные нештатные ситуации, - подчеркнул генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер. - Большое внимание мы уделяем тренировкам и учениям, которые регулярно проводятся с участием собственного пожарного расчета завода. Это позволяет быть уверенными в надежной и безопасной работе предприятия.

Собственная пожарная часть МНПЗ — а это 125 специалистов и 8 единиц спецтехники - в любую минуту готовы прийти на помощь. Но тушение пожаров — это все-таки крайняя мера: на предприятии прилагают все усилия, чтобы подобная ситуация никогда не возникла в реальности. На всех объектах завода установлены автоматизированные системы сигнализации и тушения. Автоматика позволяет оперативно локализовать и потушить возгорание еще до того, как на месте ЧП появятся сотрудники аварийной службы. Сеть противопожарных датчиков установлена на всех зданиях, установках, резервуарах и эстакадах завода. Система безопасности включает в себя новейшие средства борьбы с огнем: водяное орошение, пенное тушение, независимый противопожарный водопровод.

ИСТОЧНИК KP.RU

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