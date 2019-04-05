2019-04-05T14:10:49+03:00
Умные вещи

ВКонтакте наградит лучших авторов платформы подкастов на премии VK Podcast Awards

Победителей выберут пользователи и Команда ВКонтакте, а также участники и эксперты 23-го Российского интернет-форума
Поделиться:
Пользователям нужно отдать голос за одного или нескольких из 10 номинантов, подкасты которых они слушали чаще и дольше всегоПользователям нужно отдать голос за одного или нескольких из 10 номинантов, подкасты которых они слушали чаще и дольше всего
Изменить размер текста:

ВКонтакте организует первую премию VK Podcast Awards, которой наградит лучших авторов платформы подкастов. Победителей выберут пользователи и Команда ВКонтакте, а также участники и эксперты 23-го Российского интернет-форума (РИФ+КИБ).

Победитель в номинации «Выбор пользователей ВКонтакте» будет определён в сообществе «ВКонтакте с авторами»: vk.com/authors. Пользователям нужно отдать голос за одного или нескольких из 10 номинантов, подкасты которых они слушали чаще и дольше всего.

Проголосовать за победителей в номинациях «Выбор экспертов РИФ» и «Выбор участников РИФ» гости конференции смогут по ссылке, которую получат в email-рассылке. А судьба номинации «Выбор Команды ВКонтакте» решится в закрытом рабочем сообществе. В этих категориях представлены 50 самых популярных подкастеров ВКонтакте. Также творчество этих авторов соответствует следующим критериям:

- в среднем глубина прослушивания эпизодов не меньше 25%;

- эпизоды длятся в среднем больше 5 минут;

- последний выпуск загружен не позднее 1 марта;

- подкасты авторские: не являются переводами зарубежных подкастов/статей/лекций, аудиодорожками из видеозаписей или радиоэфиров.

Андрей Законов, директор роста и исследований ВКонтакте:

«Платформа подкастов ВКонтакте активно растёт и уже задаёт тренды: аудиоблоги становятся популярнее, а подкастинг из небольшой ниши перерождается в полноценную индустрию. Премией VK Podcast Awards мы хотим отметить людей, благодаря которым случился этот прорыв, — авторов подкастов».

Голосование завершится 12 апреля в 12:00. Церемония награждения пройдёт 17 апреля на конференции РИФ. Победители в каждой номинации получат микрофон ручной работы от компании «Союз» и промокупон на продвижение ВКонтакте, а серебряные призёры — промокупон и сувенирную продукцию VK.

Платформу для размещения и прослушивания подкастов ВКонтакте запустила в сентябре 2018 года. Сейчас свыше 500 сообществ регулярно публикуют на ней свои аудиоблоги. Полный каталог выпусков представлен в разделе «Подкасты» — он доступен в мобильном приложении VK для iOS и Android.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Как разблокировать iPhone, если забыл пароль
Иногда случается так, что пароль поставили случайно или телефон попал в руки к ребенку и он сменил привычную комбинацию. Что делать в подобных случаях и как разблокировать iPhone, если забыл пароль - читайте в нашем материале
Новости 24
Полковник Захарченко стал "бизнесменом" ради отдыха со звездой "Холостяка" в США
Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 официально приходят в Россию
Матч Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019: на игру проданы все билеты
Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти
Режиссёр спектакля изменит сцену, в ходе которой был травмирован Сухоруков
Пиар-директор Началовой опубликовала видео со съемок ее последнего клипа
Правительство и нефтяники подписали соглашение о заморозке цен на топливо
Песков о наступлении фельдмаршала Хафтара на Триполи: главное избежать кровопролития
Письма Наполеона Жозефине были проданы на аукционе за полмиллиона евро
Эксперт заявил, что отставка Ушакова негативно скажется на самой Латвии
Оззи Осборн отменил все концерты в 2019 году
Эксперт рассказал, почему США не станут сокращать бюджет на вооружение
Ливийская армия заняла несколько районов на юго-западе Триполи
Глава столичного управления ГИБДД подал в отставку
Более ста пожарных пытаются справиться с огнем на нефтехранилище в Австралии
"Аталанта" повторила рекорд "Ювентуса" 80-летней давности
Тереза Мэй написала Туску письмо с просьбой о новой отсрочке Brexit
Опубликовано видео ракетных стрельб на учениях в Черном море
Георгия Данелию похоронят рядом с Табаковым и Говорухиным
В Южной Корее объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров
Сервисы "Яндекс.Такси", "Везет" и "Ситимобил" помогут водителям не перерабатывать
Число малоимущих россиян сократится на четыре миллиона человек
Названы самые популярные имена для новорожденных в России
Сбербанк не вводил ограничений на прием купюр в банкоматах
Порошенко сдал кровь для теста на наркотики и алкоголь