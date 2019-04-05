ВКонтакте наградит лучших авторов платформы подкастов на премии VK Podcast Awards

ВКонтакте организует первую премию VK Podcast Awards, которой наградит лучших авторов платформы подкастов. Победителей выберут пользователи и Команда ВКонтакте, а также участники и эксперты 23-го Российского интернет-форума (РИФ+КИБ).

Победитель в номинации «Выбор пользователей ВКонтакте» будет определён в сообществе «ВКонтакте с авторами»: vk.com/authors. Пользователям нужно отдать голос за одного или нескольких из 10 номинантов, подкасты которых они слушали чаще и дольше всего.

Проголосовать за победителей в номинациях «Выбор экспертов РИФ» и «Выбор участников РИФ» гости конференции смогут по ссылке, которую получат в email-рассылке. А судьба номинации «Выбор Команды ВКонтакте» решится в закрытом рабочем сообществе. В этих категориях представлены 50 самых популярных подкастеров ВКонтакте. Также творчество этих авторов соответствует следующим критериям:

- в среднем глубина прослушивания эпизодов не меньше 25%;

- эпизоды длятся в среднем больше 5 минут;

- последний выпуск загружен не позднее 1 марта;

- подкасты авторские: не являются переводами зарубежных подкастов/статей/лекций, аудиодорожками из видеозаписей или радиоэфиров.

Андрей Законов, директор роста и исследований ВКонтакте:

«Платформа подкастов ВКонтакте активно растёт и уже задаёт тренды: аудиоблоги становятся популярнее, а подкастинг из небольшой ниши перерождается в полноценную индустрию. Премией VK Podcast Awards мы хотим отметить людей, благодаря которым случился этот прорыв, — авторов подкастов».

Голосование завершится 12 апреля в 12:00. Церемония награждения пройдёт 17 апреля на конференции РИФ. Победители в каждой номинации получат микрофон ручной работы от компании «Союз» и промокупон на продвижение ВКонтакте, а серебряные призёры — промокупон и сувенирную продукцию VK.

Платформу для размещения и прослушивания подкастов ВКонтакте запустила в сентябре 2018 года. Сейчас свыше 500 сообществ регулярно публикуют на ней свои аудиоблоги. Полный каталог выпусков представлен в разделе «Подкасты» — он доступен в мобильном приложении VK для iOS и Android.