2019-04-05T14:57:14+03:00
В мире

"Придется пройти путь давления и унижений": русского мэра Риги в полночь отправили в отставку

Нил Ушаков занимал пост градоначальника 10 лет. И теперь поборется за него в суде
Ася ХОВАНСКАЯ
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Нил Ушаков уже долгое время был объектом политического давленияНил Ушаков уже долгое время был объектом политического давленияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный и популярный далеко за пределами Риги ее русский мэр Нил Ушаков неожиданно отправлен в отставку. Сделано это было в полночь министром охраны окружающей среды и регионального развития Юрисом Пуце. Причина - коррупционный скандал вокруг транспортного предприятия «Рижское сообщение» с обвинениями в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств.

К слову, два года назад Пуце с треском проиграл выборы Ушакову, правящему латвийской столицей с 2009 года и имеющему репутацию защитника так называемых неграждан страны.

Так, он даже регулярно платил штрафы за общение с ними на русском языке.

- На выборах Рижской думы в 2017-м году нынешний министр Пуце получил около 5 000 голосов рижан. Я получил 105 000. За 10 лет победить меня в честной, открытой и демократической борьбе им не удавалось ни разу. Но сейчас другие времена – времена tiesiskuma («справедливость» с латышского. - Ред.) без границ. Все это, естественно, будет оспорено в суде. Мэром меня сделали мои избиратели рижане и уволить могут только они, а не Пуце и прочие политические лилипуты! Сейчас мне придется пройти путь этого давления и унижений, но в моем характере вы можете не сомневаться. Я пройду эти испытания и при любых обстоятельствах буду всегда со своими избирателями, - объявил Ушаков в Фейсбуке.

В течение 30 дней он обратится в суд, а пока становится рядовым депутатом Рижской думы от своей партии «Согласие». При этом покидать свой кабинет он не собирается. Обязанности градоначальника будет исполнять его заместитель Олег Буров до майских выборов в Европарламент.

- Решение является политическим. У нас есть команда из 32 депутатов, которые работают вместе с 2009 года. Эта команда участвовала в двух муниципальных выборах подряд с единым списком, и на этих двух выборах получала абсолютное большинство голосов рижан, - напомнил Ушаков несколькими часами позже уже на созванной им пресс-конференции. - Шансы выиграть в суде оценивают максимально высоко. Читали очень внимательно все, что было написано до, все, что было написано в полночь, так что очень оптимистично смотрю. Само заявление в суд, естественно, не готово, потому что решение министра было опубликовано в полночь.

В свою очередь Пуце ответил, что решение не политическое и к суду с Ушаковым он готов.

- У нас есть юридическая аргументация. Мы не боимся этого процесса и уверены, что победим в суде, - заверил министр.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам:

«Теперь вопрос в независимости суда»

- Нил Ушаков уже долгое время был объектом политического давления. И сейчас вопрос в том, насколько независимым и беспристрастным сможет быть латвийский суд. Казус Ушакова покажет, соответствует ли он стандартам ЕС. Он очень популярен и не только среди русскоговорящего сообщества, поэтому возможности продолжить политическую карьеру в том же Европарламенте явно будут. Но и полностью исключать его возвращение на пост мэра Риги я бы тоже не стал.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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