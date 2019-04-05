52-летняя русская вдова нигерийского принца выходит замуж за 32-летнего полицейского

Наталья Веденина из пригорода Череповца, которая несколько лет назад обручилась с нигерийским принцем, но потом он внезапно умер, снова выходит замуж. На этот раз избранником вдовы стал полицейский из Ганы. Темнокожий красавец младше возлюбленной на 20 лет.

Наталья Веденина из Новых Углов прославилась на всю страну после счастливого замужества с принцем из Нигерии. Африканец приехал в российскую глубинку. Женщина родила мужу мальчиков-близнецов. Но недолго музыка играла. Молодой отец скончался на местной дискотеке минувшей осенью. Мужчина вышел на танцпол и рухнул замертво. Врачи диагностировали у 32-летнего нигерийца обширный инфаркт. Похоронили принца в Череповце.

Безутешная вдова не находила себе места от горя. Но женщину спасли ее новорожденные малыши. Только благодаря им она смогла справиться с тяжелой утратой.

Теперь вдова снова выходит замуж. И вовсе не за родного брата покойного, который переехал к Наталье год назад. Этому браку не суждено было состояться, потому что мужчина ушел в загул.

Неожиданным образом в феврале сердце женщины занял уроженец Ганы по имени Орландо. Совсем как Орландо Блум. Наталья Веденина пока не готова выкладывать все детали, боится сглазить свое неслыханное счастье. Но кое-чем все же поделилась.

"Мы сейчас готовим документы, чтобы мой избранник смог приехать в Россию. Дабы ничего не сорвалось, молчим. Суеверные в этом плане", - цитирует россиянку сайт МК.RU.

Орландо, как и ее покойный муж Пауленок, тоже родом из Африки. Орландо младше Пауленка. Ему 32 года. Мужчина работает в полиции. Он сам нашел вдову. "Все мои женихи меня сами ищут, я тут ни при чем", - гордо заявила Наталья.

Орландо, по словам россиянки, видел много передач про нее. "Говорил, что давно искал такую женщину, как я. Когда по соцсетям прошла новость, что на меня обрушилось горе, муж умер, Орландо сразу написал мне", - сообщила Веденина.

Но поначалу ей было не до любви - слишком велико было горе женщины после смерти Пауленка. Она никак не отреагировала на настойчивые сообщения и звонки молодого полицейского. Но спустя какое-то время Наталья все же решилась.

"Мы стали общаться по скайпу. Вскоре Орландо познакомил меня по скайпу со своими родителями, братом, сестрой, показал по видеосвязи дом, где живет. Он помог мне выйти из коматозного состояния, в котором я находилась после похорон супруга. Благодаря ему я поняла, что можно жить дальше. И еще - моим детям нужен живой отец", - констатировала Веденина.

Орландо гдаже денежку уже высылает малышам, чтобы она могла им что-то купить. Мальчикам уже год и восемь месяцев.

Сейчас влюбленные планируют первую встречу на нейтральной территории. Для этих целей они выбрали Москву. А в конце августа Наталья поедет к жениху в Гану знакомиться с местной родней.

"Но если получится довести его до Новых Углов, обязательно покажу, как я живу. Я ему объяснила, что сама не смогу жить в Гане. Жаркий климат мне не подходит. Уже не девочка, болячек куча. К тому же, у меня еще инвалидность. Хотя в наши края я тоже опасаюсь его перевозить. Вдруг с ним случится такая же беда, как с моим Пауленком. Второй смерти я не переживу", - заявила вдова.

Орландо предложил любимой две страны для проживания - Финляндию и Германию. В Европе он сможет спокойно работать в полиции, а Наталья заниматься домом и детками. "Благодаря ему, я поверила в то, что жизнь после смерти Пауленка продолжается. Орландо так и сказал: «Я понимаю твое горе, не тороплю тебя. Готов тебя ждать, сколько надо»", - делится счастьем Наталья.

Но замуж она выйдет только после того, как поставит памятник Пауленку. "Только после годовщины смерти мужа. Я ведь кредит на памятник взяла - 300 тысяч рублей. Надо долги все закрыть. Денег не хватает. Я получаю пенсию по инвалидности и детское пособие - на это и живу. По ночам пишу студентам рефераты и делаю чертежи за деньги", - заявила 52-летняя Веденина.

Наталья пользуется успехом и у других мужчин: "Мне много пишут. Но я не всем отвечаю... Пишут из Египта, Турции, Туниса... С русскими совместное хозяйство невозможно вести. Для них главное - футбол, диван и хорошая пища. Мне же хочется внимания, чтобы уложить детей спать, а потом просто посидеть или полежать вместе, поговорить. Даже секс не нужен, а просто поговорить по душам. С нашими мужчинами по душам не получится", - уверена 52-летняя женщина. Она очень хочет, чтобы ее жизнь с Орландо была долгой и счастливой. И чтоб никто не умер.

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Как пела Верка Сердючка, «если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца». Наталия Веденина из пригорода Череповца (район Новые Углы) на своем примере доказала, что сделать это можно и когда тебе под полтинник. Женщина многие годы жила как все. Работала помощницей медсестры в городской больнице, потом - в следственном изоляторе. Одна поднимала сына. Жизнь текла своим чередом, пока в нее не ворвалась, как Наталия это называет, африканская сказка. И чернокожий принц на 18 лет моложе нее (подробности)