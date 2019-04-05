Сироты в Хогвартсе: В Петербурге пройдет бал для воспитанников детских домов

Уже четыре года в Петербурге проходят балы для детей из детских домов и кризисных семей, которые организует студия игровых решений “Полдень”. Тема мероприятия каждый год меняется: первый бал Наташи Ростовой, бал Инженерных импровизаций, бал в космосе. В этом году больше ста девушек и юношей наденут мантии и возьмут в руки волшебные палочки. Но нужно ли это им, детям, которых бросили родители? Вряд ли их ждет сказочное будущее!

“Нужно, - уверенно отвечает координатор “Полдня” Василиса Никифоровская, - Дети из детских домов часто ассоциируют себя с Гарри Поттером и его друзьями из школы магии “Хогвартс”, ведь Гарри и сам сирота, которого ненавидели родственники, у которого были проблемы в школе, были сложные, порой непреодолимые обстоятельства - которые только сделали его сильнее.

Уже четыре года в Петербурге проходят балы для детей из детских домов и кризисных семей Фото: студия игровых решений “Полдень”

Бал - центральное событие программы социальной адаптации, которая проходит в нескольких детских домах и реабилитационных центрах города с 2014 года. Каждые две недели волонтеры приезжают к ребятам и проводят занятия, развивающие у них навыки коммуникации и целеполагания, обсуждают животрепещущие для подростков вопросы “куда пойти дальше” и “нужен ли мне вообще этот колледж или старшая школа”. Ну, а бал - центральное и самое яркое событие в учебном году, к которому ребята готовятся заранее: разучивают с преподавателями и волонтерами танцевальной студии “Хрустальный дракон” контр-дансы, польки и вальсы, разбирают основы бального этикета.

Подготовка к балу становится для ребят настоящим преображением, волшебством Фото: студия игровых решений “Полдень”

Волонтер Эльвира Сабрекова с “Полднем” уже два года. Вот что она рассказывает:

“На балу в прошлом году я помогала одеваться девушкам, что мне очень понравилось. Наверное, комната для переодевания - это одно из тех мест, где практически все девчонки действительно увлечены. Кто-то сидит, затаив дыхание, боясь шевельнуться, когда делают мейк, кто-то с неподдельным восхищением смотрит на себя, когда образ закончен: типа “Это, что, правда я?”. Новый образ меняет их поведение, они становятся уверенней в себе, а это очень важно для таких детей”.

“Точно! - подхватывает преподаватель английского Елена Тен, - самое интересное в бале - наблюдать, как преображаются дети: девочки-оторвы изо всех сил пытаются грациозно пройтись в туфлях, которые непривычны им после кроссовок. У них меняется выражение лица после того, как профессионалы "по-взрослому" сделали им прическу и макияж, а у мальчиков выравнивается осанка в костюмах. Поначалу они с недоумением вертят в руках данную им бутоньерку, а потом видят красивых девочек в том облике, к которому не привыкли… И обе стороны начинают флиртовать. Но ведь даже и разговаривают они теперь как-то по-особому: не так просто привычно выругаться в прекрасном антураже под звуки мазурки!”

В непривычных нарядах и больших бальных залах подростки даже держать себя начинают иначе Фото: студия игровых решений “Полдень”

Помимо самих танцев на балу есть еще игровая образовательная программа, развивающая у ребят навыки социализации. В этом году ее ведет настоящий волшебник, иллюзионист Венедикт Кошкин, участник ряда телевизионных программ, среди которых - шоу «Все кроме обычного». А еще есть праздничные угощения в буфете и памятные подарки тем, кто участвует в бальной игре и викторинах.

“В прошлом году я помогала с подарками. Дети участвовали в бальной игре, собирали знаки отличия и за комплект могли выбрать себе подарок. Это было сложно, но интересно. Всегда приятно видеть улыбающиеся лица детей,” - рассказывает волонтер Надя Иванова.

Принять участие в подготовке праздника может каждый Фото: студия игровых решений “Полдень”

Вообще же, бал - это про возможность, про другую жизнь. Это волшебное путешествие, которое показывает ребятам: смотрите, все может быть иначе! Пусть и не всегда, но может! А еще бал - это про взаимодействие и общение: детей и взрослых, детей между собой. Максим Холодняк, помогавший организовывать все предыдущие балы, говорит:

“Думаю, детям очень важно видеть, что праздник устроен именно для них. А нам, взрослым, не менее важно ощущать себя частью этого процесса.”

КАК ПОДДЕРЖАТЬ

Подарки, буфет, пошив мантий и изготовление палочек, макияж и прически, аренда помещения (в этом году бал пройдет в конгресс-холле “Васильевский”) - на все это проект собирает средства на Planeta.ru, где каждый может внести вклад безвозмездно или за вознаграждение. Каждые несколько сотен рублей - это еще одно маленькое доброе дело, из которых состоит бал.