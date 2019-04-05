Матч Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019: плюсы и минусы команд за сутки до дерби

В субботу - главный матч весны в Премьер-лиге. «Спартак» принимает ЦСКА, и в самом огненном дерби российского футбола команды разыграют шанс броситься в погоню за «Зенитом». На кону - возможное место в Лиге чемпионов и деньги, которые оно гарантирует. Но сама по себе победа над главным врагом - уже тот трофей, который ценнее прочего.

«КП» проводит смотр «Спартака» и ЦСКА за 24 часа до дерби.

«СПАРТАК». ПЛЮСЫ

У «Спартака» одна из самых мощных связок нападающих. Пара Зе Луиш и Луис Адриано в последнем матчах действуют продуктивно. За весну у них на двоих 6 очков по системе «гол+пас». Продуктивнее действуют только Азмун и Дзюба в «Зените».

Статистика при Кононове впечатляет. «Спартак» с новым главным тренером не проигрывает в Премьер-лиге: 5 побед, 2 ничьи, 0 поражений. Может быть футбол у команды не спартаковский, но вполне эффективный. Во всех 7 матчах «Спартак» забивал (средняя результативность - 2 гола за матч). Так что серия очень неплохая. Почему бы ее не продолжить.

Фактор своего поля. Даже при том, что часть трибун настроена негативно к капитану команды и руководству клуба, свой забитый под завеску стадион - это большая поддержка в дерби.

«СПАРТАК». МИНУСЫ

Конфликт с фанатами не решен. Значительная часть трибун убеждены, что владелец клуба Леонид Федун - зло для «Спартака», и он должен продать клуб. Большая часть негатива выливается на капитана команды Дениса Гулшакова. Даже когда он забивает голы, болельщики недовольны его жестами и формой. Глушаков, действительно не в лучшем состоянии. И после каждой ошибки трибуны требуют от него отдать капитанскую повязку. Прибавьте сюда проблдемы с продлением контракта Мелкадзе, и поймете, как трясет нынешний «Спартак».

Травмирован Зобнин. У «мотора» команды повреждена рука, а без него «Спартак» теряет в мобильности и надежности в центре поля. Сейчас просачивается информация, что Роман якобы быстро восстанавливается и уже принимает участие в тренировках. Но, возможно, это лишь дезинформация перед дерби.

Вратарь Александр Селихов не слишком надежен. Не так давно он считался потенциальным сменщиком Акинфеева в воротах сборной, но получил травму, а после нее сам не свой. В последнем матче против «Ахмата» плохой пас голкипера привел к голу ворота «Спартака».

ЦСКА. Плюсы

Федор Чалов - лучший бомбардир чемпионата России. На его счету сейчас 11 голов, и Федор уже задумывается о карьере на Западе. Недавно Челов поменял агента - его дела теперь ведет известная британская фирма Base Soccer Agency. А одновременно появились слухи об интересе к нападающему ЦСКА итальянской «Ромы».

Влашич - возможно, лучший игрок чемпионата. Арендованный у «Эвертона» хорват проводит в России вдохновленный сезон. Никола - главный сейчас мозг ЦСКА, он и конструирует атаки и завершает их. Влашич делает все, чтобы обратить на себя внимание, и «продать» себя из «Эвертона». Охотники на него уже появились, кроме ЦСКА трансфер хотел бы выкупить и «Бешикташ», предлагающий 17 млн. евро.

Средняя линия ЦСКА - мощная и мобильная. Кроме Влашича, в ней хороши Обляков и Ахметов. К ним в любой момент могут присоединиться Бистрович и Сигрудссон, и все это делает построение игры ЦСКА многовариантным и непредсказуемым.

ЦСКА. МИНУСЫ

Центр обороны ЦСКА выглядит странно. Армейцы играют то в два центральных защитника, то в три. Но постоянное место есть только у Бекао, к которому добавляют то Магнуссона, то Набабкина, а в последнем матче - Дивеева. Даже по именам все это выглядит не очень то надежно.

Короткая скамейка. Кто может выйти у ЦСКА в атаку, если что-то случится с Чаловым? Вечно травмированный Эрнандес? Странный японец Нисимура? И то же самое по любому игроку стартового состава - полноценных замен им у армейцев нет.

Проблемы с Дзагоевым. У недавнего лидера ЦСКА черная полоса: частые травмы, слухи о нарушении режима, а теперь еще и трудности с контрактом. Соглашение Дзагоева с армейцами истекает летом, новый контракт по деньгам не устроил полузащитника, и 28-летний символ клуба летом может покинуть ЦСКА. А это так или иначе конфликтная ситуация, которая не идет на пользу клубу перед дерби.

БУКМЕКЕРЫ - ЗА НИЧЬЮ 1:1

Букмекеры небольшое преимущество отдаются ЦСКА. Ставки на победу армейцев принимаются с коэффициентом 2,5. На победу «Спартака» - 3,0. На ничью - 3,3.

Букмекеры считают вероятным, что в этом матче забьют обе команды, но вряд ли кто-то сделает это дважды. По их мнению, первый гол в матче будет забить до 15-й минуты.

Самый вероятный счет - 1:1.

АФИША. «Спартак» - ЦСКА. 6 апреля, 19:00. «Открытие-арена»

На федеральных каналах матч не транслируется.