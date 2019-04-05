Определены победители премии в области медиарекламы Gold Print Awards 2019
04 апреля в Москве в банкетном комплексе «Ш.Ё.Л.К.» были подведены итоги ежегодной национальной премии в области медиарекламы Gold Print Awards 2019 для рекламодателей печатных СМИ. Главные цели и задачи премии - популяризация и продвижение прессы в качестве одного из наиболее эффективных каналов для распространения рекламных сообщений.
Ведущими торжественной церемонии в этом году были Иван Чуйко (телеканал «СТС»), Диля Долинская (телеканал «Пятница») и Григорий Айриев. Гостями Gold Print Awards стали генеральный директор Tiffany Левочка Марина и директор по маркетингу Tiffany Шикова Марика, генеральный директор Clarins Шабанов Эдгар, генеральный директор L’Oréal Шишманов Жорж и генеральный директор L’Oréal luxe Румянцева Валентина, коммерческий директор Louis Vuitton Доллежаль Екатерина, генеральный директор Dior Базанова Анна, marketing and pr-executive марки Antonio Puig Синенькая Екатерина, генеральный директор «ФирнМ» Кириллов Николай, председатель совета директоров «Эвалар» Прокопьева Наталия и многие другие топ-менеджеры крупных компаний.
Победители премии Gold Print Awards 2019 на сцене.
В этом году 116 компаний боролись за победу в 16 номинациях, включая гран-при. Награды победителям вручали топ-менеджеры крупнейших медиа и издательских домов. Лауреатами Gold Print Awards в 12 основных номинациях стали (выделены компании, получившие главную награду в своей категории):
Лучший рекламодатель в сегменте Retail
ЭЛЬДОРАДО
H&M
LEOMAX
Лучший рекламодатель в сегменте индустрия развлечений
ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД
ЛИГА СТАВОК
ЛЕОН
Лучший рекламодатель в сегменте Недвижимость
CAPITAL GROUP
А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ
САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ
Лучший рекламодатель в сегменте Интерьер&Декор
WWTS
SCAVOLINI S.P.A.
MINOTTI S.P.A.
Лучший рекламодатель в сегменте Pharma
ФИРН М
МАТЕРИА МЕДИКА
ЭВАЛАР
Лучший рекламодатель в сегменте Perfumery
LOUIS VUITTON MOЁT HENNESSY SA
ANTONIO PUIG
COTY GROUP WORLDWIDE
Лучший рекламодатель в сегменте Auto
HYUNDAI
VOLKSWAGEN
BMW
Лучший рекламодатель в сегменте Fashion
CHANEL
MAX MARA
LOUIS VUITTON MOЁT HENNESSY SA
Лучший рекламодатель в сегменте Beauty
ЗЕЛДИС
CLARINS
L'OREAL
Лучший рекламодатель в сегменте Watches&Jewelry
RICHEMONT GROUP
MERCURY
SWATCH GROUP
TIFFANY & CO
Лучший рекламодатель в сегменте Финансы&Страхование
СБЕРБАНК РОССИИ
ПОЧТА БАНК
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Прорыв года
СОВКОМБАНК
ECCO
REDMOND INDUSTRIAL GROUP
В отдельные 3 категории были выделены медиаигроки и проекты. Победителями в этих номинациях стали:
Лучшее медиаагентство года: DENTSU AEGIS NETWORK
Лучший рекламодатель в сегменте Медиа: НТВ
Лучший кросс-медийный проект: ПРОЕКТ МАРШРУТ БОЛЕЛЬЩИКА
Обладателя гран-при определило голосование попечительского совета премии, председателем которой является президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев. Им был признан СОВКОМБАНК.
Партнерами 3й национальной премии Gold Print Awards выступили Coca-Cola, «Фанагория», FREEMOTION GROUP, City Mobile Post, B.Bright Communications и другие компании.
ИСТОЧНИК KP.RU