2019-04-05T16:38:10+03:00
Общество

Определены победители премии в области медиарекламы Gold Print Awards 2019

Итоги конкурса подвели в Москве в банкетном комплексе «Ш.Ё.Л.К.»
Поделиться:
Комментарии: comments1
Определены победители премии в области медиарекламы Gold Print Awards 2019.Определены победители премии в области медиарекламы Gold Print Awards 2019.
Изменить размер текста:

04 апреля в Москве в банкетном комплексе «Ш.Ё.Л.К.» были подведены итоги ежегодной национальной премии в области медиарекламы Gold Print Awards 2019 для рекламодателей печатных СМИ. Главные цели и задачи премии - популяризация и продвижение прессы в качестве одного из наиболее эффективных каналов для распространения рекламных сообщений.

Ведущими торжественной церемонии в этом году были Иван Чуйко (телеканал «СТС»), Диля Долинская (телеканал «Пятница») и Григорий Айриев. Гостями Gold Print Awards стали генеральный директор Tiffany Левочка Марина и директор по маркетингу Tiffany Шикова Марика, генеральный директор Clarins Шабанов Эдгар, генеральный директор L’Oréal Шишманов Жорж и генеральный директор L’Oréal luxe Румянцева Валентина, коммерческий директор Louis Vuitton Доллежаль Екатерина, генеральный директор Dior Базанова Анна, marketing and pr-executive марки Antonio Puig Синенькая Екатерина, генеральный директор «ФирнМ» Кириллов Николай, председатель совета директоров «Эвалар» Прокопьева Наталия и многие другие топ-менеджеры крупных компаний.

Победители премии Gold Print Awards 2019 на сцене.

Победители премии Gold Print Awards 2019 на сцене.

В этом году 116 компаний боролись за победу в 16 номинациях, включая гран-при. Награды победителям вручали топ-менеджеры крупнейших медиа и издательских домов. Лауреатами Gold Print Awards в 12 основных номинациях стали (выделены компании, получившие главную награду в своей категории):

Лучший рекламодатель в сегменте Retail

ЭЛЬДОРАДО

H&M

LEOMAX

Лучший рекламодатель в сегменте индустрия развлечений

ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

ЛИГА СТАВОК

ЛЕОН

Лучший рекламодатель в сегменте Недвижимость

CAPITAL GROUP

А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ

Лучший рекламодатель в сегменте Интерьер&Декор

WWTS

SCAVOLINI S.P.A.

MINOTTI S.P.A.

Лучший рекламодатель в сегменте Pharma

ФИРН М

МАТЕРИА МЕДИКА

ЭВАЛАР

Лучший рекламодатель в сегменте Perfumery

LOUIS VUITTON MOЁT HENNESSY SA

ANTONIO PUIG

COTY GROUP WORLDWIDE

Лучший рекламодатель в сегменте Auto

HYUNDAI

VOLKSWAGEN

BMW

Лучший рекламодатель в сегменте Fashion

CHANEL

MAX MARA

LOUIS VUITTON MOЁT HENNESSY SA

Лучший рекламодатель в сегменте Beauty

ЗЕЛДИС

CLARINS

L'OREAL

Лучший рекламодатель в сегменте Watches&Jewelry

RICHEMONT GROUP

MERCURY

SWATCH GROUP

TIFFANY & CO

Лучший рекламодатель в сегменте Финансы&Страхование

СБЕРБАНК РОССИИ

ПОЧТА БАНК

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

Прорыв года

СОВКОМБАНК

ECCO

REDMOND INDUSTRIAL GROUP

В отдельные 3 категории были выделены медиаигроки и проекты. Победителями в этих номинациях стали:

Лучшее медиаагентство года: DENTSU AEGIS NETWORK

Лучший рекламодатель в сегменте Медиа: НТВ

Лучший кросс-медийный проект: ПРОЕКТ МАРШРУТ БОЛЕЛЬЩИКА

Обладателя гран-при определило голосование попечительского совета премии, председателем которой является президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев. Им был признан СОВКОМБАНК.

Партнерами 3й национальной премии Gold Print Awards выступили Coca-Cola, «Фанагория», FREEMOTION GROUP, City Mobile Post, B.Bright Communications и другие компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Путин и Эрдоган 8 апреля обсудят ситуацию в Сирии и поставки С-400
Орешкин прокомментировал победу России над Украиной в ВТО
Суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей
Суд временно закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Геннадий Онищенко увидел в антипрививочной истерии след иностранных спецслужб
Кузнецова пообещала помочь задержанному в Варшаве россиянину с тремя детьми
Принц Гарри и Меган Маркл отобрали ник в Instagram у инструктора по вождению
Рекордно быстрая доставка груза российским кораблем на МКС впечатлила астронавта NASA
Мощный взрыв прогремел в многоэтажке в Мадриде
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
Роструд назвал самые востребованные в России профессии
Стало известно, что Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту
Нил Ушаков сообщил, что не покинет пост мэра Риги
Украинец пытался попасть в Польшу «задом наперед»
С января по март 2019 года работы лишились более 80 тысяч человек
Задержан находящийся в розыске фигурант «Дела Абызова»
Генпрокуратура Украины возбудила дело в отношении адвоката Вышинского
Стрельба в Эйндховене: один человек погиб
Результаты анализов Зеленского будут готовы к понедельнику
В Кремле призвали Трампа не ограничиваться словами в вопросе разоружения
Полковник Захарченко стал "бизнесменом" ради отдыха со звездой "Холостяка" в США
Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 официально приходят в Россию
Матч Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019: на игру проданы все билеты
Саудовская Аравия пригрозила США отказаться от расчетов в долларах при продаже нефти
Режиссёр спектакля изменит сцену, в ходе которой был травмирован Сухоруков