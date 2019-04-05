Определены победители премии в области медиарекламы Gold Print Awards 2019

04 апреля в Москве в банкетном комплексе «Ш.Ё.Л.К.» были подведены итоги ежегодной национальной премии в области медиарекламы Gold Print Awards 2019 для рекламодателей печатных СМИ. Главные цели и задачи премии - популяризация и продвижение прессы в качестве одного из наиболее эффективных каналов для распространения рекламных сообщений.

Ведущими торжественной церемонии в этом году были Иван Чуйко (телеканал «СТС»), Диля Долинская (телеканал «Пятница») и Григорий Айриев. Гостями Gold Print Awards стали генеральный директор Tiffany Левочка Марина и директор по маркетингу Tiffany Шикова Марика, генеральный директор Clarins Шабанов Эдгар, генеральный директор L’Oréal Шишманов Жорж и генеральный директор L’Oréal luxe Румянцева Валентина, коммерческий директор Louis Vuitton Доллежаль Екатерина, генеральный директор Dior Базанова Анна, marketing and pr-executive марки Antonio Puig Синенькая Екатерина, генеральный директор «ФирнМ» Кириллов Николай, председатель совета директоров «Эвалар» Прокопьева Наталия и многие другие топ-менеджеры крупных компаний.

Победители премии Gold Print Awards 2019 на сцене.

В этом году 116 компаний боролись за победу в 16 номинациях, включая гран-при. Награды победителям вручали топ-менеджеры крупнейших медиа и издательских домов. Лауреатами Gold Print Awards в 12 основных номинациях стали (выделены компании, получившие главную награду в своей категории):

Лучший рекламодатель в сегменте Retail

ЭЛЬДОРАДО

H&M

LEOMAX

Лучший рекламодатель в сегменте индустрия развлечений

ЛИЕДЕЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

ЛИГА СТАВОК

ЛЕОН

Лучший рекламодатель в сегменте Недвижимость

CAPITAL GROUP

А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ

САМОЛЕТ ДЕВЕЛОПМЕНТ

Лучший рекламодатель в сегменте Интерьер&Декор

WWTS

SCAVOLINI S.P.A.

MINOTTI S.P.A.

Лучший рекламодатель в сегменте Pharma

ФИРН М

МАТЕРИА МЕДИКА

ЭВАЛАР

Лучший рекламодатель в сегменте Perfumery

LOUIS VUITTON MOЁT HENNESSY SA

ANTONIO PUIG

COTY GROUP WORLDWIDE

Лучший рекламодатель в сегменте Auto

HYUNDAI

VOLKSWAGEN

BMW

Лучший рекламодатель в сегменте Fashion

CHANEL

MAX MARA

LOUIS VUITTON MOЁT HENNESSY SA

Лучший рекламодатель в сегменте Beauty

ЗЕЛДИС

CLARINS

L'OREAL

Лучший рекламодатель в сегменте Watches&Jewelry

RICHEMONT GROUP

MERCURY

SWATCH GROUP

TIFFANY & CO

Лучший рекламодатель в сегменте Финансы&Страхование

СБЕРБАНК РОССИИ

ПОЧТА БАНК

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

Прорыв года

СОВКОМБАНК

ECCO

REDMOND INDUSTRIAL GROUP

В отдельные 3 категории были выделены медиаигроки и проекты. Победителями в этих номинациях стали:

Лучшее медиаагентство года: DENTSU AEGIS NETWORK

Лучший рекламодатель в сегменте Медиа: НТВ

Лучший кросс-медийный проект: ПРОЕКТ МАРШРУТ БОЛЕЛЬЩИКА

Обладателя гран-при определило голосование попечительского совета премии, председателем которой является президент Hearst Shkulev Media Виктор Шкулев. Им был признан СОВКОМБАНК.

Партнерами 3й национальной премии Gold Print Awards выступили Coca-Cola, «Фанагория», FREEMOTION GROUP, City Mobile Post, B.Bright Communications и другие компании.