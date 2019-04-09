Эксперты признали Сбербанк Онлайн самым удобным и функциональным iOS-приложением

Как оказалось, понятие удобства - это не субъективный параметр. Для того, чтобы выяснить, какое мобильное приложение является самым удобным и функциональным, оценивается большое количество параметров и команд. Так, представители Лаборатории UsabilityLab проанализировали 13 пользовательских задач и порядка 335 параметров, среди которых и авторизация в мобильном приложении, и установка пароля для входа, и проверка баланса, и перевод на карту или счет – в общем все то, что наиболее востребовано у пользователей мобильных приложений.

Также в список для сравнения вошли и более сложные задачи. Например, оплата мобильной связи, пополнение карты «Тройка», заявка на кредит и открытие вклада.

Эксперты рассматривали мобильные приложения банков оперируя двумя параметрами: какие возможности есть в приложении и насколько они востребованы у клиентов и насколько удобен интерфейс (сталкиваются ли пользователи с проблемами, совершая то или иное действие, и насколько эти проблемы критичны).

По итогам оценок на первом месте оказалось приложение Сбербанк Онлайн. Оно было признано самым функциональным, особенно по набору функций, которые связаны с получением финансовой аналитики и просмотром истории. Также, при пользовании приложением, эксперты столкнулись с меньшим количеством критичных юзабилити-проблем.

Мобильное приложение Сбербанк Онлайн уже не в первый раз оказывается в лидерах рейтингов мобильных приложений. Не так давно исследование компании App Annie, назвало Сбербанк Онлайн самым популярным банковским приложением в России – оно не только обогнало по количеству активных пользователей другие финансовые приложения, но и даже превзошло Instagram.