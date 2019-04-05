Медведев пообещал не допустить роста цен на бензин

В пятницу премьер Дмитрий Медведев пригласил в свою подмосковную резиденцию «Горки» руководство фракции КПРФ. Медведев традиционно встречается с парламентариями перед своим отчетом в Госдуме. В этом году отчет намечен на 17 апреля. До этого Медведев уже принял у себя руководство ЛДПР, а на следующей неделе он встретится со «Справедливой Россией» и «Единой Россией».

Любимые темы коммунистов на встречах с членами правительства - это экономическая политика, положение дел в промышленности и образовании.

- Вы знаете позицию правительства: корректировка налогов - это вещь, требующая большого внимания. Поэтому всем нам нужна стабильность и предсказуемость в фискальной схеме, - сказал Медведев коммунистам.

Он напомнил, что недавно было принято решение по повышению НДС до 20%, а также проводится налоговый маневр в нефтяной сфере.

Говоря об образовании, Медведев заметил, что механизм государственной аккредитации вузов будет совершенствоваться, как и аспирантские программы. Согласился он и с тем, что в школах надо убирать обучение в третью смену.

- Она действительно не позволяет давать нормальный курс средней школы и естественно подлежит искоренению. На это средства мы стараемся выделять. Особо трудная ситуация на Кавказе, - признал Медведев.

Обсуждали в пятницу в правительстве и ситуацию с ценами на бензин.

- В целом, мы добились стабильности в первом квартале этого года . Нефтяные компании взяли на себя обязательство не допускать ощутимого повышения цен. И во втором квартале эти обязательства сейчас фиксируются. Форма фиксации окончательно будет определена, как лучше поступить. Ну, а антимонопольная служба и Минэнерго держат ситуацию под контролем, - заявил Медведев на селекторном совещании, посвященном весеннему севу.

Медведев также пообещал разобраться со случаями роста цен на дизтопливо для аграриев и пригрозил жесткими мерами.

- В прошлом году мы покупали дизтопливо по 44 тысячи рублей за тонну, в этом году - по 49 тысяч рублей за тонну. Сегодня все усилия по наращиванию наших производственных мощностей, увеличению рентабельности практически полностью съедаются ростом цен на ГСМ, - пожаловался Медведеву ставропольский губернатор Владимир Владимиров.

Напомним, что в начале года правительство вынудило нефтяников заключить соглашение о заморозке цен на бензин. В обратном случае правительство пригрозило ввести повышенные пошлины на экспорт нефти. 1 апреля срок действия соглашения с нефтяниками истек и сейчас правительство пытается выйти на новые договоренности.