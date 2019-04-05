2019-04-05T19:35:35+03:00
Арктика

Губернаторы северных регионов встретятся на Арктическом форуме

Мероприятие пройдет 9-10 апреля в Санкт-Петербурге
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Арктический форум пройдет 9-10 апреля в Санкт-ПетербургеАрктический форум пройдет 9-10 апреля в Санкт-Петербурге
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На полях V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» состоится II Встреча губернаторов Международной организации «Северный форум» – «Устойчивое развитие регионов Севера».

«„Северный форум“ как один из инструментов для развития неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций призван стать примером эффективного и неподверженного внешней конъюнктуре международного сотрудничества в целях устойчивого развития Арктики. Встреча губернаторов „Северного форума“ второй раз проходит на площадке МАФ-2019 и позволяет обсудить вопросы, связанные с улучшением качества жизни народов Севера, обменяться знаниями и опытом для решения общих проблем и продвижения совместных социально-экономических инициатив», – отметил советник президента РФ Антон Кобяков.

Запланированы выступления председателя «Северного форума», губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского; заместителя председателя «Северного форума», губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальи Комаровой; заместителя председателя «Северного форума», главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева; губернатора – председателя правительства Чукотского автономного округа Романа Копина; посла по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Николая Корчунова; д. г. н., профессора, директора Центра экономики Севера и Арктики СОПС, председателя российской секции Европейской ассоциации региональной науки и председателя социально-экономической секции экспертного совета по Арктике и Антарктике при Председателе Совета Федерации РФ, генерального директора Института регионального консалтинга Александра Пилясова; руководителя института циркумполярного оленеводства (Университет Арктики) Свейна Матиесена; управляющего директора центра логистики Крайнего Севера (Университет Норд) Кьеля Стуквика; председателя комитета Госдумы РФи по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Николая Харитонова; президента совета Ассоциации «Оленеводы мира» Сергея Харючи; профессора арктической политики факультета социальных наук (Университет Лапландии) Ласси Хейнинен; директора Арктического портала Хальдора Йоханнссона.

В дискуссии также примут участие губернатор Вестерботтена (лен) Королевства Швеция Магдалена Андерссон; председатель губернского совета Финнмарка Королевства Норвегия Рагнхильд Вассвик; Глава областного совета Кайнуу Финляндской Республики Пентти Малинен; заместитель председателя «Северного форума», мэр г. Акурейри (Исландия) Астхильдур Стурлудоттир; а также российские руководители регионов: губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов; губернатор Камчатского края Владимир Илюхин; губернатор – председатель правительства Магаданской области Сергей Носов; губернатор, председатель правительства Хабаровского края Сергей Фургал; временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

На II Встрече губернаторов организации будут обсуждаться вопросы устойчивого развития на Севере и в Арктике, а также проект стратегии «Северного форума», который поэтапно разрабатывался с учетом предложений регионов-членов и экспертов с 2017 года. Лейтмотив проекта – выработка действенных механизмов межрегионального сотрудничества с учетом основных трендов международной политики в Арктике, договоренностей и проектов основных международных форумов и советов, в особенности таких, как Арктический совет, Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

Международная организация «Северный форум» учреждена в начале 90-х годов прошлого века в качестве платформы для укрепления неполитического диалога лидеров как приарктических стран, так и внерегиональных государств. На сегодняшний день «Северный форум» объединяет десять северных регионов РФ, Акурейри (Исландия), Аляску (США), провинцию Кангвон (Южная Корея) и Лапландию (Финляндская Республика) и 12 бизнес-партнеров из Исландии, Норвегии, России, США, Финляндии, Франции, Японии.

Аналитическую и информационную помощь в организации II Встречи губернаторов «Северного форума» оказывает Центр информационного и правового обеспечения развития Арктики.

I Встреча губернаторов состоялась в 2017 году на Международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» в Архангельске. На ней обсуждали вопросы интеграции регионов Арктики и Севера, обмен опытом и наработанными практиками. Разговор шел о повышении качества жизни людей, развитии форм государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, о новых подходах к инфраструктурному развитию в регионах, о лучших практиках в разных странах мира и регионах России.

Официальный сайт мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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