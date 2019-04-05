Накануне последнего сезона «Игры престолов» археологи объяснили, как Дейнерис и Джон Сноу могут победить армию Белых Ходоков

В воскресенье, 14 апреля, культовый сериал «Игра престолов» вернется на экраны. В седьмом сезоне зрители расстались с героями в драматический момент, когда армия зомби под руководством Белых Ходоков разрушила Стену и вторглась в земли людей. Чтобы противостоять им король Севера Джон Сноу заключил союз с королевой дотракийцев Дейнерис Таргариен, хозяйкой двух драконов. Но проблема заключается не только в том, что армия мертвецов имеет подавляющее численное преимущество. Главная трудность в том, что убить Белого Ходока можно только двумя способами: либо мечом из валерийской стали (а их на весь Вестерос единицы) либо оружием из драконьего стекла - обсидиана. Сэму Тарли удалось найти месторождение драконьего камня. Значит армия Сноу получит супероружие?

- Не смотря на то, что ножи и наконечники стрел из обсидиана в конечном итоге были вытеснены металлическим оружием, у этого материала есть одно гигантское преимущество, - утверждает Кен Хирт (Ken Hirth) археолог и специалист по экономической антропологии Университета штата Пенсильвания. - Лезвие обсидиана является самой острой режущей кромкой в мире. Даже хирургические скальпели уступают ему в остроте. Однако сделать оружие из обсидиана не такое простое дело.

Кен Хирт изучал, как этот материал (а обсидиан это разновидность вулканического стекла) использовали народы, населявшие доколумбову Америку. Индейцы хорошо знали основной недостаток обсидиана - хрупкость. Именно по этой причине они никогда не делали мечи целиком из обсидиана, он бы разломился пополам при ударе. Поэтому археолог считает, что обсидиановое оружие не может быть использовано для того, чтобы уничтожить главную ударную силу Белых Ходоков - дракона-зомби Визериона. Поскольку трудно изготовить достаточно длинный наконечник (не менее 50 сантиметров), чтобы с помощью какого-то метательного оружия пробить бронированную кожу дракона.

Чтобы сделать большое ударное орудие из обсидиана удобнее крепить острые кусочки вулканического стекла к деревянной рукоятке. Таким оружием пользуется, в частности, рыжеволосый Тормунд, вождь одичалых. Оно больше похоже на боевой топор, а вот ацтеки или индейцы майя эту идею развили и изобрели макуауитль - плоскую палицу. Кусочки обсидиана крепились специальным клеем по всей поверхности ударной части дубинки, при этом получалось сплошное лезвие с двух сторон. Конкистадоры уверяли, что индейцы, вооруженные такой штукой, с одного удара могли отрубить голову лошади. Однако, из-за хрупкости обсидиана это супероружие было фактически одноразовым. После каждой битвы раскрошившееся вулканическое стекло надо было заменять новыми острыми лезвиями.

- Существовало два способа работы по вулканическому стеклу: лезвие делалось либо методом выстукивания, либо чешуйки стекла выдавливали при помощи костяных инструментов, - поясняет профессор Хирт. - В любом случае хорошее лезвие мог сделать только искусный мастер. Но из «Игры престолов» мы знаем, что технология обработки обсидиана была забыта людьми. Где тогда они найдут мастеров?

Конечно, авторы сериала могут просто проигнорировать это затруднение. Но мы знаем, что автор саги Джордж Мартин очень трепетно относится к исторической достоверности своих произведений. Однако среди населения Вестероса все еще оставалась группа, которая должна была владеть секретами обработки драконьего камня. Речь идет о Детях Леса, нечеловеческом народе, который поклоняется Старым Богам вырезая их лица на деревьях, не знает металла и владеет магией. Вполне возможно, что Дети Леса будут играть в последнем сезоне более заметную роль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем закончится 8 сезон «Игры Престолов»: спойлеры подскажет история

14 апреля стартует заключительный сезон знаменитого сериала. Возможные варианты развития событий в нем проанализировала наш обозреватель Евгения Коробкова (подробности).

Бран Старк из «Игры престолов»: «Страшного предводителя Белых Ходоков играет наш веселый каскадер!»

Актер Айзек Хэмпстед-Райт рассказал «Комсомольской правде» о том, кто скрывается под маской Короля Ночи, как ему работалось с великим Максом фон Сюдов и своем заветном желании получить меч ниндзя, чтобы разить нечисть (подробнее)