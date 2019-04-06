Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура чемпионата России по футболу

Столичное дерби украсит 22 тур чемпионата России по футболу. На стадионе "Открытие Арена" сыграют четвертая и пятая команда Премьер-Лиги. Битва ЦСКА и "Спартака" - всегда проходят "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019.

Статистика личных встреч Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019

Команды сыграли между собой 55 матчей в чемпионатах России по футболу. 20 побед на счету "Спартака", 14 раз матчи завершались вничью, а еще 21 поединок выиграл ЦСКА. 23 сентября в поединке первого круга была ничья 1:1.

Прогнозы на матч Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019

В этой игре трудно назвать однозначного фаворита.

Трансляция матча Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019

Трансляция матча Спартак - ЦСКА 6 апреля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Премьер с 19:00 по московскому времени.