От лампы к цифре: В центре Москвы выросло «теледерево»

Какими бы темпами ни развивался интернет, не спешите хоронить телевизор. Прошлое, настоящее и будущее которого теперь можно посмотреть и потрогать в центре Москвы, в ГУМе.

В плену у сакуры

5 апреля прямо между гламурных магазинов на 1 этаже ГУМа вместо центрального фонтана выросло «цифровое теледерево» — символ оцифровывания современной России. Объект выглядит как центр управления всеми телеканалами страны. Большой ствол-позвоночник, на который нанизаны 32 плазменных экрана. И все они работают. На 20 из них в круглосуточном режиме демонстрируются ролики телеканалов, вошедших в обязательные мультиплексы: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Пятый канал", "Россия К", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр" (первый мультиплекс), "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", ТВ-3, "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ" (второй мультиплекс).

Еще на 12 экранах показаны промо-ролики, посвященные масштабному проекту перехода на «цифру». Вокруг арт-объекта поставили цветущие деревья белой и розовой сакуры, что привело в восторг гостей столицы из Азии, радостно фотографировавших знакомые растения.

- В 2010 году 25% жителей России проживали на территории, где вещало не более двух каналов, а 44% граждан принимали не более четырех каналов, - напомнил во время открытия объекта глава Минкомсвязи Константин Носков. - Сейчас это уже тяжело представить, к хорошему быстро привыкаешь. Прошло меньше десяти лет, ситуация изменилась радикальным образом. Остается 10 дней до момента, когда еще 40 миллионов жителей нашей страны сделают окончательный шаг в цифровое телевидение, уйдут из аналога. Это самый большой в мире проект по строительству сети цифрового вещания.

В Москве уже доступны 20 цифровых эфирных каналов и около 50 цифровых кабельных каналов. А переход на цифровое телевидение коснется владельцев телевизоров, выпущенных до 2012 года. В этом случае нужно будет приобрести приставку для приема цифрового сигнала. С 15 апреля доступ к цифровому вещанию появится у абсолютно всех жителей Москвы. Аналоговое ТВ отключат в Москве и Подмосковье, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, а также в Курганской, Липецкой, Новгородской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Амурской, Сахалинской и Тюменской областях. К ним присоединятся Ставропольский край и ЯНАО. Оставшиеся 57 регионов РФ перейдут на цифровое вещание 3 июня.

"Теледерево" - это символ перехода страны на цифровое телевещание. Фото Константин ГЛЫБА

- Мы также обеспечили наличие приставок в отделениях Почты России ценой до тысячи рублей, крупнейшие торговые сети подписали меморандум - обязались иметь у себя приставки по тысячи рублей, - добавил Носков, подчеркнув, что наличие недорогих устройств на рынке находится под контролем.

Социально незащищенным гражданам государство, разумеется, поможет — региональные и местные власти посодействуют покупке таких приставок. 15 апреля, когда в России стартует вторая волна перехода на цифровое вещание, будет отключен 1881 старых передатчиков сигнала. А в течение недели будет крутиться заставка, разъясняющая, как и где купить антенну, приставки, и как их настроить. Одновременно с этим будет работать горячая линия, где 1400 операторов помогут зрителям разобраться в настройках. Тем же в регионах займутся порядка 15 000 волонтеров.

От грядки — к цифре

Не забыли в середине весны и про дачников!

- Особенно мы позаботились о полутора миллионах наших дачников, которые как раз в этот период под майские праздники поедут за город, - отметил на презентации заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. - Очень верится, что и там люди после тяжелого трудового дня, после посадки картошки смогут смотреть как минимум 20 каналов в цифре.

Заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко. Фото Константин ГЛЫБА

Всем, кто соскучился по старым «ящикам», подготовили специальную выставку телевизоров — ламповых, черно-белых, архаичных цветных, видеодвоек и других («Рекорд-64», «Русич» и так далее) крепко забытых моделей. Все они бережно расставлены на первом этаже ГУМа по разным линиям. На каждом стоит новенькая приставка — именно она и переводит аналоговый сигнал в цифровой.

Для любителей классики подготовлена выставка телевизоров всех эпох. Фото Константин ГЛЫБА

Там же представлена и ретроспектива архивных снимков, посвященных работе сотрудников телевидения. Показано, как запускалась первая в СССР станции спутниковой связи «Орбита» в Кемерово (1967 год), позволившая жителям Кузбасса смотреть Центральное телевидение. Как сотрудники советских радиотелецентров мониторили качество картинки в 1970 году. И многое другое. Подробные титры на снимках переведены на английский и китайский языки. Что опять же радует гостей столицы с востока.

Стенды повествуют об истории советского и российского телевещания. Фото Константин ГЛЫБА

Отдельная экспозиция посвящена инфраструктурному проекту по строительству сети цифрового телевещания. Эта сеть уже признана крупнейшей в мире. Она простирается от Калининграда до Камчатки, охватывая свыше 98% населения России, и включает более пяти тысяч объектов.

Цифровая выставка в ГУМе будет работать до 24 апреля.

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В этом году федеральные телеканалы перейдут на цифровое вещание. Качество картинки и звука станет в разы лучше, а те, кто раньше на комнатную антенну ловил 5 - 6 каналов, будут смотреть сразу 20, в числе которых Первый, «Россия», НТВ и другие телетяжеловесы (подробности).