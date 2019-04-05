Елена Летучая в образе ведьмы появилась на Неделе моды

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia дизайнер Ольга Якубович, которая по-прежнему верна в своих коллекциях классическим (и не очень) черным платьям, представила свое новое дефиле.

Открыла показ давняя поклонница YAKUBoWITCH телеведущая Елена Летучая. Знаменитая блондинка вышла на подиум в образе ведьмы с метлой. А в финале показа роковая теледива переоделась в соблазнительном черном платье с глубоким вырезом вдоль бедра.Ну и конечно, же откровенное декольте телеведущей притягивало мужские взгляды.

- Из меня сделали куклу. Но моей сути это не изменило, -пошутила в своем Инстаграме после показа красотка Летучая.

Елена Летучая вышла на подиум с метлой.

Поклонники 40-летней телеведущей отметили, что будучи обладательницей такой стройной и соблазнительной фигуры, Елена легко могла бы сделать карьеру модели.

На подиуме было представлено еще около тридцати нарядов, среди которых и корсетные, и вечерние варианты.

-Для абсолютно каждой женщины в мире можно создать свое уникальное черное платье, которое сделает ее еще прекраснее, — уверена дизайнер Ольга Якубович.

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