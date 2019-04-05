2019-04-05T23:11:52+03:00
Звезды

Елена Летучая в образе ведьмы появилась на Неделе моды

40-летняя теледива стала звездой показа Ольги Якубович
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Елена Летучая во время показа на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.Елена Летучая во время показа на Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Изменить размер текста:

В рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia дизайнер Ольга Якубович, которая по-прежнему верна в своих коллекциях классическим (и не очень) черным платьям, представила свое новое дефиле.

Открыла показ давняя поклонница YAKUBoWITCH телеведущая Елена Летучая. Знаменитая блондинка вышла на подиум в образе ведьмы с метлой. А в финале показа роковая теледива переоделась в соблазнительном черном платье с глубоким вырезом вдоль бедра.Ну и конечно, же откровенное декольте телеведущей притягивало мужские взгляды.

- Из меня сделали куклу. Но моей сути это не изменило, -пошутила в своем Инстаграме после показа красотка Летучая.

Елена Летучая вышла на подиум с метлой.

Елена Летучая вышла на подиум с метлой.

Поклонники 40-летней телеведущей отметили, что будучи обладательницей такой стройной и соблазнительной фигуры, Елена легко могла бы сделать карьеру модели.

На подиуме было представлено еще около тридцати нарядов, среди которых и корсетные, и вечерние варианты.

-Для абсолютно каждой женщины в мире можно создать свое уникальное черное платье, которое сделает ее еще прекраснее, — уверена дизайнер Ольга Якубович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В бассейне под снегом: Елена Летучая устроила необычную фотосессию в купальнике

Елена Летучая вместе с мужем Юрием Анашенковым улетела отдыхать в Европу. Телеведущая обосновалась на горнолыжном курорте Заас-Фе в Швейцарии. Пока остальные отдыхающие фотографируются на горнолыжных склонах в комбинезонах, Лена устроила совершенно другую фотосессию. 40-летняя блондинка решила сняться в бассейне под снегом (подробности).

Елена Летучая: Муж меня изменил

Этой осенью Елена Летучая возвращается на Первый канал с новой программой. Кроме того, она запускает шоу «Летучий надзор без цензуры» в cети. Последними новостями из своей жизни Елена поделилась с «Космомолкой» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пожар произошел на мармеладной фабрике в Москве
На Украине обещают отменить поезда в Москву из Киева и Львова
Кинологическая федерация предложила свой вариант определения термина «потенциально опасная собака»
Умер экс-глава ФСБ Николай Ковалев
Помпео заявил об «успехах» США в попытках отговорить Турцию от покупки С-400
Климкин рассказал, почему Украина проиграл спор с Россией в ВТО
Армия Хафтара взяла под контроль аэропорт Триполи
В Москве распустились первые цветы
Еврокомиссия обвинила BMW, Daimler и VW в картельном сговоре
Глава МИД Эквадора назвал слухи о выдворении Ассанжа «оскорбительными»
В Кремле рассказали о визите Ким Чен Ына в Россию
Новым президентом Всемирного банка стал замминистра финансов США
Неизвестный напал с ножом на пристава в Тверском суде Москвы
СК России проверит жалобы астрономов, которые против строительства "Планетограда"
Тимошенко не будет вести дебаты Зеленского и Порошенко
Эксперт: НАТО использует Украину в качестве морского военно-политического прикрытия
Арестован находившийся в розыске шестой фигурант «Дела Абызова»
Глава Петербурга выберет трех советников из молодежи
В России планируется создать экологические парки
Генсек ООН собирается встретиться с фельдмаршалом Халифой Хафтаром в Бенгази
Эрдоган объяснил покупку российских С-400 вместо американских Patriot
В крови Зеленского и Порошенко не обнаружены следы наркотиков и алкоголя
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
Путин и Эрдоган 8 апреля обсудят ситуацию в Сирии и поставки С-400
Орешкин прокомментировал победу России над Украиной в ВТО
Суд в Москве оштрафовал Twitter на три тысячи рублей
Суд временно закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»
Геннадий Онищенко увидел в антипрививочной истерии след иностранных спецслужб