Красотки показали дерзкие наряды на скачках

Скачки – главное событие фестиваля, но мероприятие также славится дерзкими и яркими нарядами гостей праздника. Дамы щеголяют в откровенных платьях, смелых комбинезонах и шляпках с перьями. Кажется, в Ливерпуль съехались самые красивые женщины.

Скачки в Ливерпуле - знаковое событие.Фото: REUTERS

В апреле на ипподроме Aintree проходят классические английские скачки Grand National. Это самые знаменитые скачки с препятствиями, так называемый стипль-чез.

Без селфи не обойтись.Фото: REUTERS

Крайне зрелищное мероприятие собирает до 100 тысяч поклонников. Скачки Grand National признаны наиболее трудными во всем мире.

Дамы соревнуются в высоте каблуков и экстравагантности шляпок.Фото: REUTERS

Скачки в очередной раз стали для британок прекрасным поводом похвастаться своей красотой и новыми нарядами. Дамы выходят в свет во всей своей красе.

Скачки напоминают дефиле на красной ковровой дорожке.Фото: REUTERS

Пока девушки наслаждаются отдыхом, жокеи должны преодолеть два круга с тремя дюжинами препятствий на пути. Это довольно сложно.

Целый день девушкам приходится ходить на шпильках.Фото: REUTERS

На трибунах нет свободного места. Стоянки забиты автомобилями.

Раскованные деамы надевают умопомрачительное мини.Фото: REUTERS

Здесь от зрителей вы можете услышать: «Если я узнаю, что завтра умру, а сегодня у меня есть возможность посетить единственный заезд, я, не раздумывая, выберу Grand National. По крайней мере, тогда будет гарантия, что я смогу оплатить свои собственные похороны».

Элегантные красотки демонстрируют отличное чувство стиля.Фото: REUTERS

Скачки приобрели популярность даже у тех людей, которых чаще всего конный спорт не интересует. Зрители занимают трибуны, взяв с собой еду и напитки, и обязательно деньги, ведь все они делают ставки.

Скачки - прекрасная возможность как следует выпить и повеселиться.Фото: REUTERS

За несколько дней до мероприятия тысячи людей стекаются в Ливерпуль. Торговля процветает.

Самые красивые приходят на праздник в короне.Фото: REUTERS

На ипподроме есть несколько трибун: Королевская трибуна, Трибуна принцессы, Трибуна Графская и т. д. В билетах четко отмечена нужная трибуна и без билета или приглашения для гостей никто не может туда пройти.

Девушки надевают все самое лучшее.Фото: REUTERS

Социальные различия на ипподроме довольно условны. Потому что у всех зрителей одна причина - себя показать и выиграть немного денег.

Во время скачек проходят конкурсы на лучшие наряды с внушительными призами.Фото: REUTERS

Многотысячная толпа зрителей наслаждается шампанским и превосходно проводит время. Этими людьми можно любоваться бесконечно.

Сильный ветер не мешает гостям наслаждаться отдыхом.Фото: REUTERS

Ливерпульские девушки, особенно на знаменитом конкурсе дамских нарядов и шляпок в «Ladies day», обладают собственным неповторимым стилем. Они отлично знают толк в вечеринках.

Красотки наряжаются в лучших традициях британских карнавалов.Фото: REUTERS

Британки с большим удовольствием приходят на мероприятие не только посмотреть на конные гонки, но и для того, чтобы посоревноваться за право считаться самой эффектно одетой дамой на скачках.

Без традиционной клетки не обойтись.Фото: REUTERS

Женщины с большим энтузиазмом в оригинальных шляпках и нарядах демонстрируют во всей красе свои образы. Иногда очень смелые.

Шампанское на скачках течет рекой.Фото: REUTERS

Как и на любые престижные скачки, в Ливерпуль прибыли дамы всех возрастов. Фотографы только успевают снимать калейдоскоп платьев, шляпок, туфель.

Светские львицы, да и просто любительницы повеселиться превращают скачки в яркий праздник. От обилия прекрасных женщин глаза разбегаются.

Скачки знамениты самыми неожиданными фасонами шляпок.Фото: REUTERS

Английские леди пытаются переплюнуть друг друга, хвалясь нарядами, прическами и макияжем. Еще бы, ведь самой элегантной даме присуждают шикарный приз - черный Range Rover Evoque и большую корзину с косметикой.

Север Англии, в частности Ливерпуль, считается провинциальным.Фото: REUTERS

Скачки проводятся под Ливерпулем с 1839 года. Их организатором был Уильям Линн, владелец одной из крупных гостиниц.

Дамы, как правило, пребывают в приподнятом настроении.Фото: REUTERS

Согласно правилам скачек, приз за победу в забеге получает не жокей, а хозяин лошади. Размер ставок ежегодно составляет около 100 миллионов фунтов.

Осадки не способны помешать зрительницам насладиться происходящим на ипподроме.Фото: REUTERS

Минимальная ставка - 2 фунта. Особую популярность скачки обрели только в 1990-х.

Мероприятие больше напоминает вечеринку, чем национальные скачки.Фото: REUTERS

Женщины, наверное, лучшие болельщики. Перед важным событием из магазинов исчезают накладные ресницы, косметика и автозагар.