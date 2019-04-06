Почему человека после фразы «У меня просто нет слов» невозможно заткнуть?
Психиатр:
- Так... Вы говорите,что платите налоги с радостью? И когда это у вас началось?
* * *
- Вот выйду на пенсию и первые двадцать лет ничего не буду делать! Буду просто сидеть в кресле-качалке!
- А потом?
- А потом начну раскачиваться!
* * *
- Здрасте! А у вас есть ящик для овощей?
- Телевизор, что ли?
* * *
Мэр на совещании:
- У нас тут в мэрии вообще кто-нибудь за базар отвечает?!
- Так директор рынка...
* * *
Наивные вопросы.
Если помидор - ягода, можно ли называть кетчуп вареньем?
И как красота может спасти мир, если она все время требует жертв?
И если мазохист попадает в ад, то он попадает в рай?
И почему боксерские перчатки называют перчатками, если они - варежки?
* * *
Самое неправдоподобное, что есть в ужастиках, - это то, что герои как-то обходятся без мата на протяжении всего фильма.
* * *
По уровню счастья среди населения небогатая Колумбия находится на втором месте в мире. И это все, что вам нужно знать о кокаине.
* * *
- У вас лечение платное?
- Лечение бесплатное, вылечивание платное.
* * *
Только в русском языке можно составить предложение из трех гласных букв:
- Э, а я?!
* * *
- Мам, познакомься с моей девушкой. Это надувная кукла, ее зовут Лора.
- М-да, сложно было бы найти кого-то получше?
- Ну ты же знаешь, я стеснительный.
- Я сейчас с Лорой разговариваю.
ИСТОЧНИК KP.RU