Почему человека после фразы «У меня просто нет слов» невозможно заткнуть?

Психиатр:

- Так... Вы говорите,что платите налоги с радостью? И когда это у вас началось?

* * *

- Вот выйду на пенсию и первые двадцать лет ничего не буду делать! Буду просто сидеть в кресле-качалке!

- А потом?

- А потом начну раскачиваться!

* * *

- Здрасте! А у вас есть ящик для овощей?

- Телевизор, что ли?

* * *

Мэр на совещании:

- У нас тут в мэрии вообще кто-нибудь за базар отвечает?!

- Так директор рынка...

* * *

Наивные вопросы.

Если помидор - ягода, можно ли называть кетчуп вареньем?

И как красота может спасти мир, если она все время требует жертв?

И если мазохист попадает в ад, то он попадает в рай?

И почему боксерские перчатки называют перчатками, если они - варежки?

* * *

Самое неправдоподобное, что есть в ужастиках, - это то, что герои как-то обходятся без мата на протяжении всего фильма.

* * *

По уровню счастья среди населения небогатая Колумбия находится на втором месте в мире. И это все, что вам нужно знать о кокаине.

* * *

- У вас лечение платное?

- Лечение бесплатное, вылечивание платное.

* * *

Только в русском языке можно составить предложение из трех гласных букв:

- Э, а я?!

* * *

- Мам, познакомься с моей девушкой. Это надувная кукла, ее зовут Лора.

- М-да, сложно было бы найти кого-то получше?

- Ну ты же знаешь, я стеснительный.

- Я сейчас с Лорой разговариваю.