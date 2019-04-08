2019-04-08T14:35:32+03:00
Общество

Что мешает общественникам и журналистам понимать друг друга

Специалисты медиашколы НКО провели исследование, чтобы выяснить, почему благотворительность и общественные инициативы в СМИ России освещаются недостаточно
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Медиашкола НКО провела социологическое исследование и узнала, почему в медиа и социальных сетях так мало материалов о проектах общественников.Медиашкола НКО провела социологическое исследование и узнала, почему в медиа и социальных сетях так мало материалов о проектах общественников.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Медиашкола НКО провела большое исследование взаимодействия медиа и НКО. Благотворительность и общественные инициативы в СМИ России освещаются недостаточно. С этим утверждением согласны и НКО, и журналисты.

Медиашкола НКО провела социологическое исследование и узнала, почему в медиа и социальных сетях так мало материалов о проектах общественников. В онлайн-опросе и фокус-группах приняли участие почти 1500 респондентов: журналисты и общественники со всей России. Исследование проводилось с 15 января по 4 февраля 2019 года по методу онлайн-опроса. Было опрошено 1489 респондентов, по двум случайным выборкам, сформированным из представителей профессиональных сообществ, из них 797 (53,5%) — представители НКО, 692 (46,5%) — представители СМИ. Наиболее многочисленная возрастная когорта единой выборки — 31–40 лет (34,33% респондентов). Чуть более 29% респондентов сформировали когорты до 30 лет, более трети респондентов старше 40 лет (когорты 41–50 лет и 50+ лет). Представители СМИ и НКО согласны с тем, что сектор обще¬ственной деятельности нуждается в дополнительном освеще¬нии, но взгляды на причины этой проблемы у сторон различаются.

Большинство представителей НКО склонны связывать недостаточное освещение своей деятельности в СМИ с позицией журналистов и изданий. Общественники полагают, что повестка НКО не интересна журналистам, а ма¬териалы публикуются, в основном, на коммерческой основе. Сотрудники СМИ в числе проблем называют то, что представители НКО недоста¬точно активны для продвижения своей повестки, а качество их пресс-релизов не соответствует современным требованиям. Еще журналисты отметили разницу в оценке успешности работы со СМИ.

«Общественники воспринимают ярче, чем журналисты, собствен-ные контакты и действия, направленные на информирование журналистского сообщества о своей деятельности, чем сами журналисты. Значимость обоюдных контактов для СМИ ниже, чем для общественников», — говорится в исследовании.

Также журналисты считают, что представителям НКО остро не хватает навыков или ресурсов при работе с социальными медиа и продвижения в новых медиа у представителей НКО. При этом журналисты сообщили, что предпочитают формат личных контактов. Вероятно, личный контакт дает представителям СМИ уверенность в своевре¬менном и полном получении информации, а также повышает взаимную лояльность. Любопытный факт во взаимодействии НКО и медиа. Общественники считают, что у них достаточно контактов с журналистами (33% сотрудников НКО взаимодействовали 10 и более раз), но сотрудники медиа так не думают (26% журналистов общались с сотрудниками НКО 1-2 раза за 2 года).

Проект «Медиашкола «Некоммерческие организации в экосистеме СМИ и социальных сетей» стартовал в 2018 году. Образовательный курс состоит из онлайн-лекций, практических заданий и интенсивов, которые прошли в Уфе, Твери и Краснодаре. Слушатели Медиашколы НКО - российские представители некоммерческих организаций, помогающих детям, пожилым, бездомным, активисты-экологи, защитники животных, доноры, урбанисты, благотворительные фонды и многие другие.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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