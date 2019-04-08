2019-04-08T11:45:27+03:00
Спорт

Олимпийский чемпион по лыжам Никита Крюков завершил спортивную карьеру

Об это 33-летний лыжник объявил на специальной пресс-конференции
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Никита Крюков и Максим Вылегжанин на Олимпиаде в Сочи были вторыми в командном спринте.Никита Крюков и Максим Вылегжанин на Олимпиаде в Сочи были вторыми в командном спринте.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Олимпийский чемпион 2010 года в лыжном спринте Никита Крюков объявил о том, что завершает свои профессиональные выступления в спорте. 33-летний спортсмен пропустил немало в последнее время и не был включен в состав сборной России на прошлый сезон.

- Официально хочу заявить, что ухожу из большого спорта. Благодарю судьбу, что оказался в лыжных гонках. Это лучший и универсальный вид спорта, которым можно заниматься. Моя карьера была насыщенной и я рад, - сказал Крюков журналистам на специальной пресс-конференции.

Никита Крюков прославился на Олимпиаде 2010 года, когда выиграл золотую медаль в личном спринте. Трижды побеждал на чемпионатах мира в дважды в 2013 году и один раз в 2017-м.

Начиная с сезона 2017/2018 года у него возникли проблемы с активным выступлением. Спортсмен был временно отстранен из-за возможной причастности к антидопинговым нарушениям на Олимпиаде 2014 в Сочи. Он пропустил большую часть сезона, а затем был оправдан Спортивным арбитражным судом в Лозанне.

Впоследствии Крюков не смог попасть в состав сборной России на сезон 2018/2019 годов. И теперь уходит "на пенсию".

ИСТОЧНИК KP.RU

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