Олимпийский чемпион по лыжам Никита Крюков завершил спортивную карьеру

Олимпийский чемпион 2010 года в лыжном спринте Никита Крюков объявил о том, что завершает свои профессиональные выступления в спорте. 33-летний спортсмен пропустил немало в последнее время и не был включен в состав сборной России на прошлый сезон.

- Официально хочу заявить, что ухожу из большого спорта. Благодарю судьбу, что оказался в лыжных гонках. Это лучший и универсальный вид спорта, которым можно заниматься. Моя карьера была насыщенной и я рад, - сказал Крюков журналистам на специальной пресс-конференции.

Никита Крюков прославился на Олимпиаде 2010 года, когда выиграл золотую медаль в личном спринте. Трижды побеждал на чемпионатах мира в дважды в 2013 году и один раз в 2017-м.

Начиная с сезона 2017/2018 года у него возникли проблемы с активным выступлением. Спортсмен был временно отстранен из-за возможной причастности к антидопинговым нарушениям на Олимпиаде 2014 в Сочи. Он пропустил большую часть сезона, а затем был оправдан Спортивным арбитражным судом в Лозанне.

Впоследствии Крюков не смог попасть в состав сборной России на сезон 2018/2019 годов. И теперь уходит "на пенсию".