6-летнему сыну Плющенко запретили выступать под песни Майкла Джексона

Наследнику фигуриста Евгения Плющенко 6-летнему Александру запретили кататься под песни Майкла Джексона в Европе и Азии.

Напомним: после премьеры картины «Покидая Неверленд», где музыканта снова обвинили в педофилии, снабдив фильм интервью с якобы его «жертвами», клипы и песни артиста сняли с ротации многие европейские музыкальные каналы и радиостанции.

— В связи со скандальным фильмом о Майкле Джексоне только в России разрешили катать Саше на соревнованиях эту программу, а на шоу за границей пишут, что нежелательно, причём не только Европа, но и Азия, которая его так любила. Но тем не менее я не хочу верить в этот бред, — написала в своём Инстаграме мама мальчика и жена Евгения Плющенко, продюсер Яна Рудковская. — Мой муж катал одну из олимпийских программ под Майкла.

Я очень надеюсь, что Майкла оправдают. Фильм не смотрела, в показания не верю, но тем не менее 15.04 2019 Саша катает на «Кубке Плющенко» заключительный раз эту программу на соревнованиях!

Кто видел этот фильм, неужели вы верите этим людям, которые после смерти легенды делают подобные заявления?

Позицию Яны Рудковской поддержала в комментариях певица Анита Цой.

Как уже писала «КП», с королем поп-музыки Яна Рудковская и Дима Билан познакомились в 2006 году на приеме у принца Брунея Азима — большого друга Майкла Джексона.

rudkovskayaofficial Все познаётся в сравнении... разница в катании -ровно год,спасибо @angelsofplushenko и тренеру Саши @amir_habi и хореографу @anastasya_2312 !

— Майкл был очень дружен с султаном Брунея и его сыном, месяцами гостил в их поместье в Лондоне, — рассказала Яна. — Я слышала от знакомых, от тех людей, с которыми Майкл дружил, что последним его желанием было умереть на сцене. Когда он решил вернуться на сцену, то перед прогонами шоу, которое должно было состояться в Лондоне, так и сказал: «Я хочу умереть такой смертью, как не умирал ни один артист — на сцене!» В кулуарах западной эстрады говорили, что Майкл знал о своей неизлечимой болезни (говорят, что у Джексона была онкология) и поэтому готовился к уходу в мир иной: записал последний альбом.

Есть мнение, что из-за болезни у него была депрессия, с которой он не смог справиться, и поэтому в ход пошла такая мощная доза обезболивающих…