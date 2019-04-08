Закрытие станций фиолетовой ветки в Москве: Водителей предупреждают о пробках, а на автобусы выстраиваются очереди

В Москве вот уже третий день закрыт один из участков Таганско-Краснопресненской линии между станциями "Пролетарская" и "Котельники". Власти города выделили дополнительные автобусы и линии для общественного транспорта, однако на остановках постоянно толпится народ. Кроме того, наблюдаются серьезные затруднения в автомобильном движении.

Сайт kp.ru писал о том, что восемь станций были закрыты на фоне строительства Некрасовской линии метрополитена. В обычном режиме подземка заработает лишь в четверг, 11 апреля, в 5:30. Сейчас же между закрытыми станциями можно совершенно бесплатно проехать на специальных автобусах с табличкой "КМ", а также на обычных маршрутках и пригородных электричках.

Автобусы со специальной табличкой "КМ" выстроились в очередь у остановки.Фото: Павел КЛОКОВ

"Пассажиры метро выходят на станции "Пролетарской" и рассаживаются по бесплатным автобусам. Я доехал до "Жулебино", потом до "Таганской". Коллапса для пассажиров метро нет. Хотя и многие путаются", - поделился своими наблюдения корреспондент "КП".

Для удобства пассажиров ЦППК открыла более 50 дополнительных точек продаж. Кроме того, на местах работают мобильные кассиры, у которых можно оформить бесплатные билеты сразу на все дни закрытия метро. Только за первые два дня ограничения работы участка фиолетовой ветки было реализовано свыше 80 тысяч таких билетов на пригородные поезда.

Для сокращения же времени нахождения автобусов в пути были выделены обособленные полосы. Также режим работы более 30 светофоров скорректировали под бесперебойное движение компенсационного транспорта. Это, в свою очередь, представляет проблему для обычных автомобилистов. В Центре организации дорожного движения уже призвали водителей искать пути объезда и по возможности вовсе отказываться от машин.

Сотрудники Мосгортранспорта готовы помочь пассажирам.Фото: Павел КЛОКОВ

"Дорожная ситуация будет очень сложной. Вечерний час пик начнется уже в 16:00 и закончится не раньше 20:30. Кроме ограничений на юго-востоке на трафик повлияют международные визиты высшего уровня и погода - по прогнозу дождь и ветер", - сообщили в ЦОДД.

Объявление на станции метро.Фото: Павел КЛОКОВ

В метро в этот понедельник также наблюдается большое скопление людей. И даже несмотря на заявление пресс-службы подземки о том, что почти половина пассажиров закрытых станций отказалась от поездок на поездах, утренний час пик значительно растянулся. Больше всего людей было на Пролетарской, Таганской и Комсомольской станциях, на МЦК гораздо свободнее, но тоже не без проблем.

Например, сотрудники "Нижегородской" станции Московского центрального кольца вынуждены были открыть все турникеты для свободного входа пассажиров. При необходимости данная мера будет приниматься на протяжении всего периода закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии.