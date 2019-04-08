Владимир Путин направил приветствие участникам Арктического форума

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога».

Президент пожелал всем успешной и плодотворной работы на полях Форума, а также отметил, что вопросы освоения и гармоничного развития Арктики, сбережения ее уникальной природы и традиций, являются сегодня важными и востребованными задачами.

«Россия неизменно стремится укреплять взаимодействие с государствами Арктического региона. Убежден, только вместе мы сможем превратить Арктику в территорию мира, стабильности и партнерства. Тема нынешней встречи – „Арктика. Океан возможностей“ – в полной мере отражает нашу готовность к такому многогранному равноправному сотрудничеству», – подчеркнул Владимир Путин.

Официальный сайт мероприятия: forumarctica.ru

Оператором форума является фонд Росконгресс - социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.