2019-04-08T14:52:15+03:00
Звезды

45-летняя Кейт Мосс обнажила ягодицы

Супермодель даст фору юным коллегам по подиуму
Ольга ЛИБГАРДТ
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Кейт МоссКейт МоссФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вот уж воистину выражение "45 - баба ягодка опять" подходит Кейт Мосс как никому другому. Супермодель сейчас выглядит даже лучше, чем когда она блистала на подиуме.

Кейт Мосс знает свои сильные стороны. Признанная красавица нередко экспериментирует с нарядами разных цветов, однако ее главный фаворит, без сомнения, черный. Кейт обожает черный цвет и готова круглый год собирать образы в любимой палитре.

Одно из последний фото звезды наглядное тому подтверждение. Кейт решилась на смелый эксперимент и явила миру свои ягодицы.

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Кейт Мосс показала свою "пятую точку"
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Супермодель нередко выбирает черный цвет как для вечерних мероприятий, так и для будничных casual looks. На этот раз черная накидка на обнаженном теле супермодели смотрелась довольно пикантно.

Не у каждого бы получилось сделать такое простое, на первый взгляд, сочетание элегантным, но Кейт с этой задачей справилась безупречно. А ее белоснежная кожа идеально контрастировала с черным цветом.

Стоит отметь, в минувшие выходные Кейт Мосс вместе со своей взрослой дочерью Лилой Грэйс посетила вечеринку в честь свадьбы 55-летнего модельера Марка Джейкобса. 45-летняя Мосс приехала на пати в абсолютно закрытом винтажном платье от Janice Wainwright и босоножках на платформе.

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Кейт Мосс вместе с дочерью Лилой Грэйс пришла на вечеринку в честь свадьбы 55-летнего модельера Марка Джейкобса
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Ее 17-летняя дочь Лила была в коротком блестящем платье от Saint Laurent стоимостью 3442 фунта. Украшало шею девушки золотое колье, а вот ее знаменитая мама надела серьги с большими камнями и сделала насыщенный макияж со стрелками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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