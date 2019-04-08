45-летняя Кейт Мосс обнажила ягодицы

Вот уж воистину выражение "45 - баба ягодка опять" подходит Кейт Мосс как никому другому. Супермодель сейчас выглядит даже лучше, чем когда она блистала на подиуме.

Кейт Мосс знает свои сильные стороны. Признанная красавица нередко экспериментирует с нарядами разных цветов, однако ее главный фаворит, без сомнения, черный. Кейт обожает черный цвет и готова круглый год собирать образы в любимой палитре.

Одно из последний фото звезды наглядное тому подтверждение. Кейт решилась на смелый эксперимент и явила миру свои ягодицы.

katemosslatest Кейт Мосс показала свою "пятую точку"

Супермодель нередко выбирает черный цвет как для вечерних мероприятий, так и для будничных casual looks. На этот раз черная накидка на обнаженном теле супермодели смотрелась довольно пикантно.

Не у каждого бы получилось сделать такое простое, на первый взгляд, сочетание элегантным, но Кейт с этой задачей справилась безупречно. А ее белоснежная кожа идеально контрастировала с черным цветом.

Стоит отметь, в минувшие выходные Кейт Мосс вместе со своей взрослой дочерью Лилой Грэйс посетила вечеринку в честь свадьбы 55-летнего модельера Марка Джейкобса. 45-летняя Мосс приехала на пати в абсолютно закрытом винтажном платье от Janice Wainwright и босоножках на платформе.

katemossphoto Кейт Мосс вместе с дочерью Лилой Грэйс пришла на вечеринку в честь свадьбы 55-летнего модельера Марка Джейкобса

Ее 17-летняя дочь Лила была в коротком блестящем платье от Saint Laurent стоимостью 3442 фунта. Украшало шею девушки золотое колье, а вот ее знаменитая мама надела серьги с большими камнями и сделала насыщенный макияж со стрелками.