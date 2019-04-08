2019-04-08T14:13:20+03:00
Спорт

Финал сезона в чемпионате России по футболу: у ЦСКА - убийственный календарь, у «Спартака» - курорт. Но есть нюансы

С кем осталось играть претендентам на медали чемпионата России по футболу
Андрей ВДОВИН@av_esq
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6 апреля 2019 г. Игроки ЦСКА радуются после гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" и ЦСКА. Фото Станислав Красильников/ТАСС6 апреля 2019 г. Игроки ЦСКА радуются после гола в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" и ЦСКА. Фото Станислав Красильников/ТАСС
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В Российской Премьер-лиге осталось сыграть 8 туров. Два месяца нервов, серия убийственных игр. В этих матчах решится, кто станет чемпионом, кто получит место в Лиге чемпионов, а кто будет довольствоваться Лигой Европы. Стратеги в тренерских штабах чертят графики, с какими соперниками им встречаться, где они обязаны брать очки, а где могут оступиться.

«Зенит»: «Анжи» (д), «Краснодар» (г), «Динамо» (д), «Крылья Советов» (д), «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Ростов» (г), «Енисей» (д)

«Зениту» главное пережить выезд в «Краснодар» 20 апреля. Если там Дзюба и товарищи устоят под натиском молодых «быков», то потом все пойдет по накатанной, и даже матч с ЦСКА 12 мая не будет казаться страшным. Но если в Краснодаре «Зенит» капитулирует, то отрыв в турнирной таблице съежится до одного балла, и там пойдут такие нервы, что будет трясти весь Крестовский остров.

«Краснодар»: «Динамо» (г), «Зенит» (д), «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Ростов» (г), «Енисей» (г), «Арсенал» (г), «Рубин» (д).

С двумя принципиальными соперниками - «Зенитом» и ЦСКА - «быкам» играть дома. Это не только суровое испытание, но и отличный шанс. Две победы в этих матчах «Краснодар» взнесут минимум в Лигу чемпионов. И главным будет не упустить потом своего с более слабыми командами. Но раньше «южане» как раз в концовке заваливали чемпионат. Вокруг говорили, что это от отсутствия опыта. Но сколько же можно его копить.

ЦСКА: «Оренбург» (д), «Локомотив» (г), «Анжи» (д), «Краснодар» (г), «Динамо» (д), «Зенит» (г), «Ахмат» (д), «Крылья Советов» (д).

Самый убийственный календарь - «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», и все в гостях! Конечно, если ЦСКА будет биться так же, как и со «Спартаком», то он не только поднимется сам, но и опустит в турнирной таблице прямых конкурентов. Но целая серия таких матчей - это огромная нагрузка. Это травмы, карточки, усталость, нервы... Если молодая команда выдержит такое, им точно надо будет вешать на грудь не только медали, но и ордена.

«Локомотив»: «Ахмат» (г), ЦСКА (д), «Ростов» (г), «Енисей» (д), «Арсенал» (г), «Рубин» (д), «Урал» (г), «Уфа» (д).

На первый взгляд очень гуманный календарь - «грохни» ЦСКА дома, а потом собирай очковый урожай у середняков и аутсайдеров. Но «Локомотив» - единственный клуб из лидеров, кто еще сражается в Кубке России. А это значит ответный дополнительный матч 1/2 финала в Ростове (15 мая, первая игра - 2:2), а если удастся выйти в финал, то еще и битва за трофей 22 мая. Как здесь сосредоточиться на чемпионате?

«Спартак»: «Ростов» (г), «Енисей» (д), «Арсенал» (г), «Рубин» (д), «Урал» (г), «Уфа» (д), «Крылья Советов» (г), «Оренбург» (г).

Ни одного матча с командой выше по рангу, возможностям и положению в таблице! Вот где надо собирать очки. Может быть до «Зенита» уже и не дотянуться, но пока «Краснодар» и ЦСКА будут мочить друг друга, а «Локомотив» мечтать о Кубке России, «Спартак» может проскочить в медали. Но здесь и таится коварство этого календаря: стоит команде Олега Кононова оступиться в любой из этих игр, их снова свои же трибуны окунут в омут презрения. Попробуй в такой обстановке взять максимум очков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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