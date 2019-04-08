Конгресс США устал от санкций

Сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио не в первый раз выступает автором очередного законопроекта о новых санкциях против России. Предложив в этом месяце ввести ограничения для банковского, энергетического и оборонного секторов России, а также против ее суверенного долга, он признал отсутствие энтузиазма среди ряда своих коллег.

- В эти дни мы сталкиваемся с небольшой усталостью от санкций. Надеюсь, мы сможем привлечь больше людей (для голосования в их поддержку. - Ред.), - цитирует Рубио американское агентство Bloomberg.

Меж тем в расколотом Конгрессе (в нижней палате большинство у демократов, а в верхней - у республиканцев) есть опасения, что рестрикции могут плохо отразиться и на самих США.

- Санкции - это палка о двух концах. Поэтому нам действительно необходимо сделать шаг назад и оценить, где мы сейчас находимся и что мы можем сделать, - отмечает сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон.

На что в Совете Федерации конгрессменам посоветовали задуматься о правильности так долго посылаемого Москве сигнала.

- Там уже устали придумывать поводы, изобретать меры и ждать результата, которого нет. В общем, замучились «посылать Кремлю правильный сигнал». Не задумывались, что сигнал неверный? - поинтересовался у заокеанских коллег глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.