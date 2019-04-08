Мужчины в России живут мало, но на здоровье не жалуются

Росстат в ходе комплексного обследования условий жизни россиян спросил их о том, что они думают о своем здоровье. Результаты оказались интересными. Мужчины, независимо от возраста, считают себя более здоровыми, чем женщины. Только 7% из них пожаловались на плохое здоровье, а в поликлиники в 2018 году обращались всего 31,5% мужчин.

Среди женщин 11% считают, что у них со здоровьем все плохо, а в поликлинике были 50%.

Та же картина и с хроническими болезнями. Среди мужчин «хрониками» себя посчитали 22%, среди женщин — 30%. Хотя тот факт, что в поликлиники при этом гораздо чаще обращаются женщины, настораживает: может, мужики чего-то о себе и своих хворях не знают — и, соответственно, вовремя не лечатся?

Так россияне оценивают свое здоровье.

Увы, статистика смертности наводит на те же размышления. Продолжительность жизни у мужчин в России в среднем на 10 лет меньше, чем у женщин — такого разрыва нет ни в одной из цивилизованных стран.