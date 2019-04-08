2019-04-08T15:39:53+03:00
Общество

Мужчины в России живут мало, но на здоровье не жалуются

В поликлиники гораздо чаще обращаются женщины
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Только 7% российских мужчин пожаловались на плохое здоровье.Только 7% российских мужчин пожаловались на плохое здоровье.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Росстат в ходе комплексного обследования условий жизни россиян спросил их о том, что они думают о своем здоровье. Результаты оказались интересными. Мужчины, независимо от возраста, считают себя более здоровыми, чем женщины. Только 7% из них пожаловались на плохое здоровье, а в поликлиники в 2018 году обращались всего 31,5% мужчин.

Среди женщин 11% считают, что у них со здоровьем все плохо, а в поликлинике были 50%.

Та же картина и с хроническими болезнями. Среди мужчин «хрониками» себя посчитали 22%, среди женщин — 30%. Хотя тот факт, что в поликлиники при этом гораздо чаще обращаются женщины, настораживает: может, мужики чего-то о себе и своих хворях не знают — и, соответственно, вовремя не лечатся?

Так россияне оценивают свое здоровье.

Так россияне оценивают свое здоровье.

Увы, статистика смертности наводит на те же размышления. Продолжительность жизни у мужчин в России в среднем на 10 лет меньше, чем у женщин — такого разрыва нет ни в одной из цивилизованных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сектовед Александр Дворкин: «Никакую экспертизу про йогу в СИЗО я не писал»
Разгоревшийся вокруг занятий йогой в московских СИЗО скандал получил какой-то странный поворот. Занятия действительно приостановили, но все инициаторы этого, оказывается, об этом и не просили
Новости 24
В России банки стали чаще отказывать в кредитах
Кикабидзе рассказал, почему не приедет на похороны Данелии
Умерла актриса Надя Регин - еще одна девушка Бонда,
В Москве грабитель избил таксиста ради 2800 рублей и забыл в такси свой айфон
Одесский губернатор отказался покидать свой пост по указу Порошенко
Суд признал законным продление ареста Рауфу Арашукову
ГИБДД планирует переобучать попадавших в аварии водителей-новичков
Больше половины учителей в Польше объявили бессрочную забастовку
Медведев поддержит предложения по ускорению реализации нацпроектов
Российские военные корабли наблюдают за учениями НАТО в Черном море
В России стали больше покупать отечественные автомобили
Саакашвили призвал Порошенко вернуть ему гражданство Украины
Порошенко уволил губернатора Одесской области
Меган Маркл отказалась от королевских акушеров
Ливийская национальная армия покидает аэропорт Триполи
Россияне могут сделать бесплатную прививку от кори
В Кремле начались переговоры Путина и Эрдогана
Из частного дома в Москве воры вынесли коробки с детской одеждой и сейф, который оказался пустым
В Кремле оценили возможность встречи отравленного в Эймсбери британца и Путина
В Госдуме прокомментировали новую украинскую ракету, «достающую до Севастополя»
Тимошенко призвала Раду принять закон об импичменте президента Украины
Песков прокомментировал слова Зеленского о намерении встретиться с Путиным
В Кремле не стали комментировать изменение меры пресечения Серебренникову
Устойчивые к антибиотикам бактерии атаковали Ближний Восток
В работе сервиса "Сбербанк.Онлайн" произошел сбой
Домашку своего ребенка можно увидеть онлайн в личном кабинете госуслуг