2019-04-08T15:37:38+03:00
Общество

В Москве перекрыли восемь станций метро: как люди добираются до работы

Корреспондент «КП» ранним утром понедельника втиснулся в шумную толпу пассажиров
Павел КЛОКОВ
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На время закрытия станций метро пассажиры пользуются специальными автобусами.На время закрытия станций метро пассажиры пользуются специальными автобусами.Фото: Павел КЛОКОВ
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О том, что участок Таганско-Краснопресненской линии перекрыли до 10 апреля включительно (от «Волгоградского проспекта» до «Котельников»), диктор предупреждает еще в поезде. Правда, в моем случае его голос напоминал какое-то невнятное бормотание. Как в старой испорченной рации.

Я перешел в другой вагон - то же самое. Хотя поезд современный - марки «Москва».

Так и не расслышав сообщения, поднимаюсь на «Пролетарской». Мне нужно на «Рязанский проспект».

У выхода уже толпятся таксисты, слетевшиеся как мухи на мед. Они своего не упустят.

В сторонке поставили палатку с бесплатным чаем (хотя на улице плюс девять, многие пассажиры щеголяют уже без шапки). Рядышком примостился одинокий бомжик, с интересом смотрящий на толпу. Время - девятый час. Все опаздывают на работу.

Я В СИНИЙ АВТОБУС САЖУСЬ НА ХОДУ

- Вам надо было выйти на «Таганской», - объяснил мне сотрудник «Мосгортранса», придерживая рупор на плече словно скрипку. - Объявление не слышали?

- Не смог расшифровать...

- Поезжайте до «Жулебина», там пересядете, - не вникая, ответил мужик.

- Вы не скажете, как туда попасть? - женщина с несчастным лицом дергала ручку биотуалета, но та не поддавалась.

Я заметил, что на двери висит замок. Ситуация становилась все более абсурдной.

Сотрудники "Мосгортранса" как могут разруливают потоки пассажиров. Фото: Павел КЛОКОВ

Сотрудники "Мосгортранса" как могут разруливают потоки пассажиров.Фото: Павел КЛОКОВ

В 8.30 я выехал в сторону «Жулебина». Синие автобусы КМ1 подкатывают к остановке один за одним. И, набрав людей, мчатся по выделенкам, которые огорожены от проезжей части пластиковыми заборчиками. Чтобы ветер не сдул, их накрыли мешками с песком. Каждый из них напоминает подушку.

Дальше - занимательная арифметика. В «Жулебине» я был в 9.00, а на «Рязанском проспекте» (пересев на автобус КМ2) в 9.30. То есть от «Пролетарки» до «Рязанки» - час! В то время, как на метро в обычном режиме можно было бы доехать за 13 минут. Остается только гадать сколько пассажиров также, как я, не разобрали голос диктора и вышли не на той станции (от «Таганской» до «Рязанки» на автобусе можно доехать примерно за двадцать минут).

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ТРАВМ

В целом, в сторону области даже в час пик автобусы едут полупустые. В центр, конечно, битком. Скажем, на «Лермонтовском проспекте» в наш «ЛиАЗ» (тот, который «гармошка») смогли протиснуться только семь человек.

Подробно описывать этот участок пути, наверное, излишне. Обошлось без травм - уже хорошо.

Объявление на станции метро о временном закрытии направления. Фото: Павел КЛОКОВ

Объявление на станции метро о временном закрытии направления.Фото: Павел КЛОКОВ

Некоторые пассажиры ищут валидатор, пытаются просунуть деньги водителю. Хотя проезд, разумеется, бесплатный.

Но самое главное, что мы все-таки ехали. Несмотря ни на что. В это время слева от нас на Новорязанском шоссе встали намертво несколько полос. Многочисленные дорожные перекрытия дали о себе знать. К тому же на многих участках у автолюбителей отняли целую полосу, чтобы сделать на ней выделенку.

- Благодарим вас за терпение и приносим извинения за временные неудобства, - на сей раз вполне четко произнес диктор.

Я вывалился из автобуса на Рязанский проспект. И подождал другой.

Ко мне подошел молодой человек из Дептранса и начал задавать вопросы. Один умнее другого. Например, удобно ли мне передвигаться по закрытому участку фиолетовой линии.

Я дал расплывчатый ответ. И сказал:

- Как видите.

Тот, довольный, отошел.

ОФИЦИАЛЬНО

Напомним, что восемь станций Таганско-Краснопресненской линии закрыли до 5.30 11 апреля из-за строительства тоннеля новой Некрасовской линии. Сейчас вход закрыт на станциях «Волгоградский проспект», «Текстильщики», «Кузьминки», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники».

Для того, чтобы разгрузить пассажиропоток, на этих участках запустили 24 бесплатных маршрута наземного транспорта. 14 от «Мосгортранса» (автобусы и троллейбусы) и 10 - коммерческие перевозчики.

Автобусы:

- М7 «138-й квартал Выхина» - «Станция метро «Китай-город»

- М27 «Карачаровский путепровод» - «Станция метро «Парк Победы»

- М89 «6-й микрорайон Жулебина» - «Станция метро « Дубровка»

- Т26 «Карачаровский путепровод» - «Автозаводский мост»

- Т63 «138-й квартал Выхина» - «Станция метро «Таганская»

- № 51 «138-й квартал Выхина» - «Народная улица»

- № 247 «Ивановское» - «Станция метро «Выхино»

- № 792 «Станция метро «Новокосино» - «9-й микрорайон Кожухова»

- № 849 «4-й микрорайон Кожухова» - «Некрасовская улица»

- № 884 «Камчатская улица» - «Станция метро «Выхино»

- № 885 «3-й микрорайон Новокосина» - «3-й квартал Люберецких Полей»

Троллейбусы:

- № 27 «Ветеринарная академия» - «Станция метро «Таганская»

- № 64 «Ивановское» - «Станция метро «Выхино»

- № 74 «Марьино» - «Станция метро «Кузьминки»

Коммерческие маршрутки и автобусы:

- № 99 «138-й квартал Выхина» - «Автозаводский мост»

- № 314 «Станция метро «Выхино» - «Станция метро «Перово»

- № 336 «Станция метро «Кузьминки» - «Станция метро «Марьино»

- № 491 «Станция метро «Кузьминки» - «Платформа Плющево»

- № 502 «Станция метро «Выхино» - «Станция метро «Новокосино»

- № 522 «Станция метро «Кузьминки» - «ТК «Москва»

- № 530 «Станция метро «Текстильщики» - «ТК «Москва»

- № 551 «Станция метро «Выхино» - «Улица Верхние Поля, дом 38»

- № 551к «Ветеринарная академия» - «Станция метро «Люблино»

- № 658 «Станция метро «Кузьминки» - «Станция метро «Братиславская»

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МАРШРУТЫ (автобусы)

КМ1 - от «Котельников» до «Пролетарской»

КМ2 - от «Жулебина» до «Таганской»

КМ3 - от «Выхина» до «Текстильщиков»

КМ4 - от «Выхина» до платформы Вешняки

КСТАТИ

Как пояснили в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы, открытия Некрасовской линии метро (13-й по счету) ждут 800 тысяч пассажиров. Это жители Нижегородского района, Рязанского, Выхина-Жулебина, Косина-Ухтомского, Некрасовки и городского поселения Люберцы. Некрасовская линия должна существенно разгрузить фиолетовую ветку, на которой сейчас закрыли восемь станций. Первый участок от «Некрасовки» до «Косино» планируется открыть в июне этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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