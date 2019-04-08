США вмешались в выборы на Украине
Спецпредставитель Госдепа по Украине проявил чудеса эквилибристики, развернув свою позицию по выборам в незалежной на 180 градусов. Совсем недавно на голубом глазу он заявлял, что Вашингтону все равно, кто одержит верх на выборах президента незалежной и штаты не поддерживают ни одного из кандидатов. При этом США готовы работать с любым победителем.
Однако в свежем интервью американскому телеканалу он вдруг «переобулся в воздухе»:
- Хотят ли украинцы кого-то, кто просто выступает против системы, обещая широкую реформу? Или же они хотят того, кто, возможно, и разочаровал их в какой-то степени, но провел гораздо больше реформ, чем кто-либо другой на Украине за последние 20 лет и противостоял Путину?
Так ненавязчиво спецпредставитель Госдепартамента призвал жителей Украины голосовать за Порошенко, грубо вмешавшись в выборы суверенного, казалось бы, государства.
Кстати, американское Федеральное бюро расследований вдруг очень заинтересовалось персоной главного спонсора противника Порошенко - Игорем Коломойским. По данным The Daily Beast, «следователи изучают информацию о возможных финансовых преступлениях олигарха, включая отмывание денег». Давление на одного из кандидатов, скажете вы? Да нет же, торжество права.
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ИСТОЧНИК KP.RU