Опубликована спортивная программа арктического форума

Для участников Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который состоится 9–10 апреля в Санкт-Петербурге, сформирована насыщенная программа мероприятий Roscongress Sport Club.

Откроет спортивную программу бранч, который пройдет 8 апреля в конноспортивном клубе «Дерби». Катание верхом, камин и угощение в уютной обстановке станут отличной возможностью настроиться на деловую программу Форума.

Спортивным продолжением первого дня Форума станет гала-матч по хоккею Roscongress Cup. На лед МРК «Таврический сад» выйдут команды Форума и Правительства Санкт-Петербурга. Все участники матча получат памятные медали, но главной наградой для них станут яркие эмоции и заряд бодрости для продолжения работы на Форуме. Также вечером 9 апреля состоится турнир по сквошу Roscongress Cup. Сквош стал мировым трендом физической активности, привлекая своей динамикой и азартом. Участники турнира также станут очевидцами матча ведущих сквошистов страны.

Вечером 10 апреля участники Форума приглашаются на турнир по спортингу и практической стрельбе в спортивно-стрелковый клуб «Невский». Участники и гости турнира получат уникальную возможность познакомиться с линейкой оружия, производимой концерном «Калашников». Мероприятие предусматривает возможность не только принять участие в увлекательном соревновании, но и отлично провести время на открытом воздухе, познакомиться с культурой обращения с огнестрельным оружием.

Спортивная программа V Международного арктического форума «Арктика – территория диалога»: forumarctica.ru/programme/sport-programme/

Официальный сайт мероприятия: forumarctica.ru