Ответить на вызовы времени и обустроить наш Север

14 марта «круглый стол» «КП» посетили более 20 экспертов. Все мнения наших гостей представлены на сайте kp.ru. В журнале опубликованы наиболее контрастные высказывания.

Это был разговор о наболевшем

Арктика – одна из ключевых геополитических задач государства, и это невероятно мощный потенциал для экономики страны и новые возможности для жителей России.

Однако за последние 20 лет, с тех пор как в 90-е годы мы полностью отказались от Арктики и шло разрушение всей ранее работающей системы, не было принято ни одного закона, который бы регулировал дальнейшее освоение этих территорий… В отличие от ситуации с Дальним Востоком, где как раз сейчас наблюдается совершенно противоположная картина.

ЗАКОНОПРОЕКТ О РАЗВИТИИ АРКТИКИ УЖЕ ПОДГОТОВЛЕН

Александр Акимов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, член Оргкомитета по подготовке и проведению Международного арктического форума:

– История развития Арктики условно делится на три этапа. В советский период происходило самое бурное развитие регионов Арктики, Северного морского пути, горнодобывающей промышленности в Арктической зоне (добыча алмазов, «Норникель» и т. д.). Этот огромный опыт нужно максимально использовать в настоящем. Второй этап пришелся на разрушительные 90-е годы. С нулевых начался третий период. Если в ХХ веке преобладал экстенсивный путь развития, то в XXI веке методы и механизмы желательно пересматривать в пользу интенсивного пути на основе современных технологий.

В Совете Федерации подготовлен проект закона по социально-экономическому развитию Арктической зоны. Президентом РФ поставлена задача развития шельфовых месторождений, добычи нефти, газа и других полезных ископаемых, которыми богат этот край. Но без транспортной логистики это невозможно: нужны и «Северный широтный ход», и полярная авиация. И надо определиться, с помощью каких экономических механизмов все развивать. Кроме того, нужна система госуправления в Арктике. Чтобы развивать такую огромную территорию, государство должно присутствовать везде. Сегодня эти полномочия переданы Министерству по развитию Дальнего Востока. Госкомиссию возглавляет Юрий Трутнев.

ИДЕОЛОГИЯ ФРОНТАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Андрей Иванов, эксперт Проектного офиса развития Арктики:

– Система госуправления Арктикой меняется. Как уже многие годы актуален вопрос субъекта стратегической инициативы. Есть надежда, что с появлением нового профильного блока в составе Минвостокразвития и создания им полновесной структуры оно и станет таковым. Тогда к концу года можно было бы сократить функции Госкомиссии по вопросам развития Арктики до задач политического руководства и поддержки.

Чтобы не дублировать функции. Оставить функцию политической поддержки необходимо для межведомственной координации и проведения в жизнь важнейших решений. Также есть надежда, что Минвостокразвития будет опираться на идеологию фронтального развития Арктики, а не только на проектный подход. Фронтальное развитие должно включать веcь спектр задач: и экономических, и социальных, и фундаментальных, и прикладных.

БИЗНЕСУ В АРКТИКЕ – НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ!

Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, в неда-леком прошлом – глава города-героя Мурманска, одного из базовых городов Арктической зоны РФ:

– Разговоров о необходимости единой государственной политики в Арктике много. Но, к сожалению, мы живем еще в той законодательной базе, которая досталась нам от СССР.

Остается без ответа даже такой вопрос: как в дальнейшем развивать Арктику – вкладываясь в существующие территории или вахтовым методом? По-моему, компиляция – лучший выход. Вахтовый метод, наверное, более рационален. Но бросать без поддержки Мурманск, Архангельск, Норильск, города Якутии очень расточительно, учитывая, в каких тяжелейших арктических условиях предшествующие поколения создавали эти объекты. Причем сегодня они имеют неплохо развитую инфраструктуру, которую достаточно лишь апгрейдить, чтобы получить прекрасные базовые точки развития Арктической зоны РФ.

Надеюсь, что форум поднимет и заострит вопросы государственного протекционизма для бизнеса, работающего здесь. За крупный бизнес, который связан либо с добычей полезных ископаемых, с их переработкой, либо с транспортно-логистическими уникальными положениями Севера, можно не беспокоиться. Это мощнейшие компании, имеющие возможность привлекать инвестиционные ресурсы. Но когда мы говорим о комфорте проживания людей и наличии рабочих мест, то имеем в виду те позиции, которые обеспечивает малый и средний бизнес, работающий на этих территориях. А вот он испытывает колоссальные проблемы по сравнению со своими коллегами из средней полосы РФ или южных регионов. Ту социальную нагрузку, которую государство (еще с советских времен) гарантирует людям, проживающим на северных территориях, на сегодняшний день на себе несет именно предпринимательство. Это и выплата «полярок» (северных коэффициентов), проезда в отпуск, удлиненные отпуска. Соответственно это удорожает себестоимость продукции этих компаний по сравнению с аналогичной продукцией компаний из средней полосы России. И это не позволяет им развиваться. В Мурманской области происходит массовая перерегистрация предприятий. Бизнес хоть и остается там, но он начинает лукавить, он снимает с себя социальные гарантии путем перерегистрации в другие регионы, что приводит и к снижению налогооблагаемой базы, и к снижению региональных бюджетов. Налоговая, теряя базу, начинает еще более жестко работать с теми, кто остался. Возникает замкнутый круг.

Я убежден, бизнес, работающий в Арктической зоне, должен иметь определенные разумные налоговые преференции. Но у правительства РФ пока другая позиция.

САМАЯ БОЛЬШАЯ КЛАДОВАЯ УГЛЕВОДОРОДА

Сергей Хрущев, директор Департамента госполитики и регулирования в области гидрометеорологии, изучения Арктики, Антарктики и Мирового океана Минприроды РФ:

– Путь развития российской Арктики лежит в первую очередь через добычу полезных ископаемых. Арктическая зона на сегодняшний день – самая большая кладовая углеводородных ресурсов. Больше 80% газа, который добывает страна, идет из Арктики, 20% нефти и прочие полезные ископаемые, которые являются стратегическими (никель, кобальт, медь, золото, алмазы, диамит), тоже отсюда.

В последние полгода мы активно прорабатываем и оцениваем проекты, которые было бы наиболее экономически оправданно развивать в Арктике. Их более ста. Помимо добычи, есть проекты, связанные с переработкой, транспортом и инфраструктурой, оленеводством и рыболовством, а также направленные на создание туризма, экологической и социальной сферы. Интерес к Арктике колоссальный. Буквально на днях мы направили в правительство комплексный план, который назвали «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики».

Но эта зона с очень ранимой природой. Она испытывает существенное влияние промышленных производств, добычи, и мы должны минимизировать этот ущерб с помощью доступных сегодня технологий. И это не самое комфортное место для проживания. Я как человек, проживший там больше 25 лет, не ратую за то, чтобы мы создавали новые города в Арктике.

СТУДЕНТЫ ДУМАЮТ НЕ О ПРОБЛЕМАХ, А О ЗАДАЧАХ

Елена Кудряшова, ректор Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова (САФУ), доктор философских наук, профессор, действительный член Российской академии естественных наук:

– Формально наш университет был создан 10 лет назад для обеспечения геополитических интересов России в Арктике с точки зрения подготовки кадров и проведения научно-инновационных исследований. Но по факту в этом году нам исполняется 90 лет как учреждению высшего образования.

От форума в первую очередь ожидаем рассмотрения вопроса внедрения цифровых технологий управления Арктической зоной РФ и целого ряда экономических. Обеспечение регулярного судоходства на всем протяжении Северного морского пути и устойчивого сообщения между арктическими регионами и экономическими центрами страны. Развитие меж- и внутрирегиональной транспортной инфраструктуры. Создание современной информационно-коммуникационной

инфраструктуры. Диверсификация экономики арктических регионов и развитие несырьевого сектора. Преодоление диспропорции в региональном развитии. Повышение продолжительности и качества жизни населения, проживающего в АЗ РФ, включая более 20 коренных малочисленных народов, и формирование образа российской Арктики как единого этнокультурного макрорегиона. Создание системы образования, обеспечивающей текущие перспективные кадровые потребности развития региона. Наконец, развитие системы комплексного мониторинга охраны окружающей среды.

ТОП-7 арктических профессий (до 2035 года)

Арктика всегда увлекала молодежь – суровой романтикой, высокими заработками.

1. Специалист по строительству сооружений в условиях вечной мерзлоты

2. Специалист по управлению транспортными потоками с учетом погодной, ледовой и айсберговой обстановки

3. Специалист по развитию системы комплексной безопасности арктического судоходства

4. Специалист по разработке шельфовых месторождений в условиях Арктики

5. Специалист по добыче и транспортировке углеводородного сырья

6. Специалист по телемедицине

7. Специалист по морским беспилотным технологиям.

По данным Северного (Арктического) федерального университета